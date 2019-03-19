Рубль способен продолжить своё укрепление - "Открытие Брокер"

"Отечественную валюту поддерживает нефть, которая упорно "цепляется" за отметку $67,5 за баррель Brent. Кроме того, экспортёры начинают подготовку к налоговым выплатам в марте. Важную роль также играет технический фактор. После обновления многомесячного минимума по паре USD/RUB могли сработать "ордера" на закрытие длинных позиций по доллару, что в моменте привело пару к значению 64,14. На рынке принято говорить, что рубль игнорирует риски новых ограничительных мер, но стоит вспомнить, что текущие значения были сформированы именно на волне эмоциональной реакции на американские нововведения. За год у рубля лишь увеличилась фундаментальная устойчивость за счёт роста международных резервов выше внешних обязательств. Платёжный баланс остаётся положительным, а доходность высокой, что и привлекает любителей carry trade. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,69% - до 64,365, а евро - на 0,56%, до 72,98. Во вторник рубль способен продолжить своё укрепление", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.