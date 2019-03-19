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19 марта 2019 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики. Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. На выходных газета South China Morning Post написала, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена на июнь. Изначально ожидалось, что встреча для подписания торгового соглашения состоится в марте, затем появились слухи, что она пройдет не ранее апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания ФРС США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific практически не меняется в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, Shenzhen Composite - 0,2%. Южнокорейский индикатор Kospi понизился на 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов во вторник после роста в понедельник, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали всего на 0,04% - до $67,57 за баррель. На торгах в понедельник их цена повысилась на 0,57% и составляла на закрытие $67,54 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,17% - до $59,28 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня. Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник подросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,706 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,328 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали по итогам дня плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 марта вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 марта) 0,11%, поднявшись до 586,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФПК-001Р-03" (+0,4%), "Газпром капитал БО-05" (+0,37%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-19" (-0,24%), "Транснефть-001P-08" (-0,2%) и "ФСК ЕЭС-001Р-01R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение двух выпусков облигаций серий БО-002Р-01 и БО-001Р-06 общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 7 марта. Объем каждого из выпусков в результате составил 5 млрд рублей, срок обращения обоих выпусков - 5 лет. Ставка 1-го купона двух выпусков была установлена на уровне 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Выпуск БО-001Р-06 размещен в рамках программы "Мегафона" серии 001P объемом до 80 млрд рублей. В рамках первой программы размещено 5 выпусков облигаций эмитента на 75 млрд рублей. Облигации серии БО-002Р-01 размещены в рамках программы серии 002P объемом до 100 млрд рублей. В рамках второй программы данный выпуск будет размещен первым.

Севергазбанк (Вологда) 25 марта начнет размещение бессрочных субординированных облигаций 1-3-й серий на общую сумму 1,25 млрд рублей. Выпуски будут размещены по закрытой подписке. Объем 1-2-й серий составит по 400 млн рублей, 3-й серии - 450 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Ставка 1-го купона всех выпусков установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Круг потенциальных приобретателей облигаций - юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ранее банк не выходил на долговой рынок.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 4 апреля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-73R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в понедельник назначил на 8 апреля основное заседание по иску двух управляющих компаний - АО "Ай Кью Джи Управление активами" и ООО "УК Управление инвестициями", работающих со средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы "Сафмар", к АО "Открытие холдинг" о признании недействительными решений по внесению изменений в условия выпусков облигационных займов холдинга. Суд оставил открытым до основного слушания ходатайство ответчиков об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора. Иск был подан 8 февраля. Группа "Сафмар" оспаривает, в частности, изменение условий выпуска облигаций АО "Открытие холдинг" серий БО-03 и БО-04. Изменения заключаются в переносе даты выплаты купонного дохода на один год и отказе от права требования досрочного выкупа облигаций. В иске управляющие компании просят суд восстановить обязательства сторон по облигациям серий БО-03 и БО-04 в предыдущих редакциях условий выпуска. Иск заявлен не только к "Открытие холдингу", но и к ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез" - представителю владельцев облигаций "Открытие холдинга".


Опубликовано: /Финмаркет/
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