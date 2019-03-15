Рубль ускорил укрепление к доллару и евро на фоне ослабления санкционных рисков

Москва. 15 марта. Доллар США и евро усилили снижение и торгуются в пятницу вечером на "Московской бирже" на минимальных отметках с прошлого октября; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне ослабления санкционных рисков.

Курс доллара США составил 65,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,71 руб./EUR1, подешевев на 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,13 копейки - до 68,95 рубля.

Позднее, в 19:24 МСК, курс доллара упал до 64,99 руб./$1, опустившись ниже 65 руб./$1 впервые с 25 октября 2018 года. Евро торговался к этому времени на отметке 73,62 руб./EUR1 впервые с 7 августа 2018 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения геополитических рисков: Минфин США объявил о расширении санкционного списка, связанного с украинским кризисом, однако ведомство ограничилось внесением в него шестерых физических лиц и восьми российских компаний.

Так, в санкционный список вошли замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин. Также в списке фигурируют зампред ЦИК ДНР Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В список также внесены российский приборостроительный концерн Океанприбор, машиностроительное предприятие "Завод "Фиолент"", Конструкторско-технологическое бюро Судокомпозит, компания "Новые Проекты", строительная компания Консоль-Строй ЛТД, машиностроительный завод "Звезда", Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени А.М.Горького. В Минфине отмечают, что речь идет об "оборонных предприятиях, действующих в Крыму".

Стабилизация ситуации на рынке ОФЗ также поддерживает нацвалюту. Как сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, иностранные инвесторы обеспечили больше половины спроса на аукционах Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду, 13 марта, когда ведомство разместило на еженедельных первичных аукционах рекордный объем ОФЗ - на 91,434 млрд рублей. "Больше половины спроса было со стороны нерезидентов", - сказал А.Силуанов. Он отметил, что у Минфина нет понимания, какие именно страны представляют нерезиденты, покупавшие ОФЗ, но появившиеся в СМИ предположения о покупках российского госдолга некими инвесторами из Венесуэлы не имеют под собой оснований.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в пятницу, однако завершает неделю в плюсе на сигналах сокращения добычи нефти в ОПЕК и уменьшения запасов топлива в США. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,62% - до $66,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,36% - до $58,7 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 4,1%.

Поддержку котировкам также оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также снижение запасов нефти. Кроме того, ОПЕК в феврале текущего года сократила добычу по сравнению с предыдущим месяцем, также картель несколько снизил оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, рубль на протяжении всей недели демонстрировал укрепление, главным образом связанное с дорожающей нефтью. "В свою очередь, к росту цен на нефть привели сигналы о том, что страны ОПЕК+ намерены проявлять дисциплину и исполнять обязательства по сокращению нефтедобычи. На этом фоне рубль подошел к сильному уровню сопротивления, расположенному на отметке 65 руб./$1, и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим консолидацию вблизи этого уровня. Дальнейшая динамика рубля также будет во многом определяться ситуацией на рынке "черного золота"", - отметил В.Марков.

"Российский рубль продолжает удерживать крепкие позиции в диапазоне 65,3-65,5 руб./$1. Несмотря на снижение корреляции рубля и нефти последние месяцы, нацвалюта все равно продолжает получать весомую поддержку от нефтяного рынка в условиях геополитического затишья. На протяжении недели цена за баррель Brent поднялась в диапазон $67,0-67,8, причем главным драйвером для восстановления цен на нефть выступили санкции США против сырьевых стран", - подчеркивают аналитики Росьбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8 копейки, до 65,4201 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,73 копейки, до 74,0686 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 7,96 копейки по отношению к четвергу и составил 65,3395 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 10,03 копейки и составил 65,3361 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 932,415 млн, из которых $900,273 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 032,142 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к четвергу на 3,6 копейки, до 73,9713 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 0,94 копейки и составил 73,9663 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR795,285 млн, из которых EUR361,793 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR433,494 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу преимущественно остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,75%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,87% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на отметках 8,21% и 8,44% годовых соответственно, ставка на 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 8,55% годовых.