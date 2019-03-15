Рынок акций РФ поднялся к 1200п по индексу РТС вслед за миром и на фоне укрепления рубля

Москва. 15 марта. Рынок акций РФ поднялся в пятницу к рубежу 1200 пунктов по индексу РТС на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок благодаря новостям из Китая, а также за счет укрепления рубля; неделя также завершилась ростом индикаторов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи вырос до 2476,73 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1196,75 пункта (+1,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,2%.

Доллар подешевел до 65,2 рубля (-0,32 рубля).

За неделю индекс МосБиржи не изменился, индекс РТС вырос на 1,5% на фоне падения доллара на 1,08 рубля.

Выросли в пятницу рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%).

Упали акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,1%) после выхода утром годового отчета по МСФО: компания получила убыток в размере 8,85 млрд рублей (против чистой прибыли в размере 50,85 млрд рублей годом ранее) при росте выручки на 8% (до 173,6 млрд рублей).

Также подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7% и -2,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1%), плюсуют Европа (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,6-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 2825 пунктов) на фоне известий, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку.

Это решение является частью более широкого закона об инвестициях, который, как полагают в КНР, станет ответом на жалобы США, Европы и других стран, считающих, что китайские законы направлены против иностранных компаний, несмотря на декларируемую Пекином приверженность справедливой конкуренции.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китаю необходимы "сильные меры", которые могли бы нивелировать понижательное давление на экономический рост. По его словам, Пекин намерен проводить реформы с целью увеличения ориентации на рынки вместо того, чтобы полагаться на увеличение кредитования и государственные расходы.

Власти КНР будут сокращать налоги и принимать меры по увеличению жизнеспособности рынков, сказал Ли Кэцян в ходе телевизионного выступления. Он также выразил уверенность в том, что Пекин сможет добиться целевого показателя роста ВВП на уровне 6-6,5% в этом году.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В центре внимания рынка остается ситуация в Великобритании. Члены Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

На нефтяном рынке цены к вечеру начали корректироваться вниз, Brent не удержала отметку $67 за баррель, хотя неделя завершается в "плюсе". Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,81 за баррель (-0,6% и -0,5% накануне), апрельская цена WTI - $58,73 за баррель (-0,3% и +0,6% в четверг).

ОПЕК призвала участников соглашения о сокращении добычи "продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке в 2019 году".

В четверг ОПЕК несколько снизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Так, теперь отмечается, что спрос на нефть в 2018 году вырос на 1,43 млн баррелей в сутки - до 98,72 млн б/с - по сравнению с предыдущей оценкой роста спроса в 1,47 млн б/с. В 2019 году, как ожидается, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с, в то время как ранее этот показатель в целом по году ожидался на уровне 100 млн б/с.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, новость об очередном переносе встречи Д.Трампа с С.Цзиньпином, возможно, немного ослабила энтузиазм инвесторов в отношении торговых переговоров, однако не снизила оптимизм касательно заключения финального соглашения. Комментарии президента США о том, что компромисс между странами может быть достигнут в течение ближайших 3-4 недель и что продуктивность обсуждения сохраняется на высоком уровне, поддержали позитивный настрой игроков. Для азиатских рынков дополнительным драйвером роста стали также заявления премьер-министра КНР о готовности увеличить бюджетный дефицит в текущем году для реализации мер поддержки экономики в виде сокращения НДС и социальных взносов с 1 апреля, а также снижения резервных требований к банкам и процентных ставок.

Нефть проседает на фоне понижения прогнозов ОПЕК по росту спроса на нефть в 2018-2019 годах. Тем не менее, замечаний участников ОПЕК о готовности любой ценой избежать нового перенасыщения рынка пока достаточно, чтобы сохранять "бычий" настрой на сырьевом рынке, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, несмотря на коррекцию, нефть остается в районе максимумов текущего года. Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства в целом подтвердил опубликованные накануне данные ОПЕК о сокращении нефтедобычи картеля в феврале, во многом за счет Венесуэлы. При этом в агентстве ожидают дефицита на мировом рынке уже во втором квартале текущего года. На этой неделе рынки почти исчерпали драйверы восходящего движения, в связи с чем логичным представляется фиксация прибыли.

Накануне британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit, которую теперь должны одобрить в ЕС. На следующей неделе законодатели уже в третий раз проголосуют за план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Китай и США продолжают переговоры на уровне министров, что инвесторы воспринимают в качестве позитива. Нефть Brent пока не может удержаться выше $67 за баррель, что негативно сказывается на бумагах российских нефтяников. Впрочем, на фоне санкций против Венесуэлы российские поставки в США выросли до 150 тыс. б/с. "АЛРОСА" сообщила о росте прибыли в 2018 году на 15% (до 90,404 млрд рублей) при росте выручки на 9% (до 300 млрд рублей). Кроме того, показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0,4x с 0,7X годом ранее. Однако акции компании отреагировали на отчетность снижением.

Все больше прогнозов говорят о замедлении европейской экономики, что предполагает сохранение мягкой денежной политики в зоне евро. Более того, ЕЦБ может даже пойти на восстановление количественных программ стимулирования, что будет значительным позитивом для таких высокодоходных валют, как российский рубль. Схожая ситуация наблюдается и во многих других экономических зонах. Соответственно, база для реализации стратегии carry trade на основе рубля становится все более очевидной.

Одной из главных тем в Европе является прогресс процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Британские парламентарии решили задержать дату выхода до 30 июня, что отодвигает хаос "развода" без условий еще на три месяца.

Международное энергетическое агентство опубликовало довольно интересный ежемесячный доклад. По данным агентства, резервные мощности ОПЕК составляют всего 2,8 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в 2008 году они превышали 5-6 млн б/с. Прогноз роста спроса на нефть в текущем году был оставлен на уровне 1,4 млн б/с. В I квартале, скорее всего, рынок испытывает небольшой избыток предложения, но уже во II квартале ежедневный дефицит достигнет 0,5 млн б/с. В Goldman Sachs полагают, что рост спроса на нефть в январе составил 2 млн б/с,по сравнению с уровнем потребления год назад. В 2019 году, по оценке МЭА, добыча в США увеличится на 1,5 млн б/с, что составит до 83% прироста производства вне ОПЕК. Уже в 2021 году США станут чистым экспортером нефти. В МЭА также полагают, что в феврале исполнение соглашения по ограничению добычи выполнялось вне ОПЕК на 51%, а Россия исполнила свои обязательства лишь на 36%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+39,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+12,5% и +13,1% "префы"), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+11,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+5,7%).

"Префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) выросли на 0,4% - до 24,1 рубля. ПАО "Селигдар" получило согласие основного кредитора, банка ВТБ, на выплату дивидендов по итогам 2018 года на привилегированные акции в полном объеме, сообщила компания. Согласно уставу "Селигдара", за "префами" закреплено право на дивиденды в размере 2,25 рубля на акцию, общая сумма - 337,5 млн рублей. Согласование с банком дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции является обязательным условием кредитных договоров с ВТБ.

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-54,9%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-13,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-5,6%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,901 млрд рублей (из них 7,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).