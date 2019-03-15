Ситуация на западных площадках помогла рынку акций РФ продемонстрировать умеренную восходящую динамику - Промсвязьбанк

"В последний торговый день недели российскому фондовому рынку удалось продемонстрировать умеренную восходящую динамику, несмотря на противоречивый внешний фон. Поддержку нашим акциям оказала ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 росли на 0,2% и 0,3% соответственно. При этом негативом для российских бумаг могла стать ситуация на рынке энергоносителе, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 67 долларов, однако данный фактор лишь сдержал покупки. В результате к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 2470 пунктов. Лидером торгов выступили "префы" Транснефти и бумаги Ленты, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались Уралкалий и EN+, потерявшие порядка 2,7%. Отметим, что в рамках прошедшей недели рынку так и не удалось выбраться из коридора 2450 - 2500 пунктов. При этом "медведи" смогли откатить индекс МосБиржи к нижней границе этого диапазона, где вновь активизировались покупки, что позволило рынку к концу недели отыграть часть потерь. В рамках данного диапазона рынок движется уже месяц, при этом пробой одной из его границ может указать направление дальнейшего среднесрочного движения", - комменирует главный аналитик Промсвязьбанк.