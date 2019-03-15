Рубль растет к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков

Москва. 15 марта. Доллар США усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков и роста интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 65,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,92 руб./EUR1, подешевев на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,68 копейки - до 69,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8 копейки, до 65,4201 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,73 копейки, до 74,0686 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитивных сигналов с внешних рынков, участники которых позитивно оценили намерение властей Китая поддержать экономический рост в стране. Дополнительную поддержку рублю оказывает старт налогового периода марта, общие платежи в рамках которого оцениваются в этом месяцев в пределах 1,8-2,6 трлн рублей. Пик налогового периода придется на 25 марта, когда компаниям-экспортерам придется уплачивать НДПИ, НДС и акцизы.

Стабилизация ситуации на рынке ОФЗ также поддерживает нацвалюту. Как сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, иностранные инвесторы обеспечили больше половины спроса на аукционах Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду, 13 марта, когда ведомство разместило на еженедельных первичных аукционах рекордный объем ОФЗ - на 91,434 млрд рублей. "Больше половины спроса было со стороны нерезидентов", - сказал А.Силуанов. Он отметил, что у Минфина нет понимания, какие именно страны представляют нерезиденты, покупавшие ОФЗ, но появившиеся в СМИ предположения о покупках российского госдолга некими инвесторами из Венесуэлы не имеют под собой оснований.

По словам первого вице-премьера, успех последних аукционов связан с изменением порядка удовлетворения заявок, новый гибкий механизм позволяет воспользоваться благоприятной конъюнктурой и удовлетворить больше заявок. "Огромный, беспрецедентный спрос на более чем 140 млрд рублей (на аукционах в среду - ИФ), и очень показательно, что мы рекордное размещение осуществили по рыночным уровням, практически без премии", - сказал А.Силуанов.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, в пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на максимумах с ноября прошлого года. "На предстоящей неделе рубль может продолжить попытки укрепления и попытается преодолеть уровни поддержки (65,5 руб. к доллару и 74,0 руб. к евро). Факторами для укрепления рубля выступают налоговые платежи, которые на сей раз будут повышенными (около 2,5 трлн рублей по сравнению с 1,5-1,8 трлн рублей в среднем в обычные месяцы) из-за дополнительных платежей по налогу на прибыль. Кроме того, аукционы по размещению ОФЗ могут снова оказаться весьма успешными в преддверии пятничного заседания Банка России, на котором регулятор может несколько смягчить свою риторику", - полагает эксперт.

"Рубль укрепляется к доллару США в пятницу вместе с другими валютами развивающихся стран. Сегодня с выплат страховых взносов, которые, по нашим оценкам, составят около 650 млрд рублей, начинается мартовский налоговый период. 25 марта уплачиваются основные налоги - НДС, акцизы и НДПИ, а 28 марта - налог на прибыль. По нашим оценкам, в этом месяце налоговые платежи составят 2,59 трлн рублей, что может оказать локальную поддержку российской валюте. Санкционная угроза висит над Россией как дамоклов меч, однако в отсутствие новых деталей по этой теме мы не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю ростом. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,76% - до $66,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,49% - до $58,62 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 4,4%.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стал призыв секретариата ОПЕК продолжать придерживаться условий достигнутого в прошлом году соглашения о сокращении нефтедобычи для ребалансировки спроса и предложения топлива.

Поддержку котировкам также оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также на снижение запасов нефти.

Тем временем негативом для нефтяного рынка стали сигналы того, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился. Как сообщалось, встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, состоится не ранее апреля, а не в марте, как планировалось ранее.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, тема торговых противоречий между США и Китаем остается в центре внимания инвесторов. "В СМИ появились сообщения относительно переноса встречи Д.Трампа и Си Цзизьпина с конца марта на апрель, и позже данную информацию подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин. При этом какой-либо выраженной нервозности новости о переносе встречи не вызвали - инвесторы уверены, что до непосредственной встречи новых импортных пошлин введено не будет, а стороны тем временем продолжают отмечать прогресс в торговой дискуссии. Китайское издание Синьхуа сообщает, что в четверг состоялся очередной телефонный разговор между вице-премьером Китая Лю Хэ и торговым представителем США Р.Лайтхазером, а также министром финансов С.Мнучиным, и "стороны достигли существенного прогресса по тексту соглашения", - отмечает М.Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу преимущественно остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,75%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,87% годовых Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на отметках 8,21% и 8,44% годовых соответственно, в то время как ставка на 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 8,55% годовых.