Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"

"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке китайской экономики за счет снижения ставки НДС препятствуют более заметной негативной реакции рынков на сдвиг сроков подписания соглашения. Неопределенность по Brexit также продлится дополнительное время, поскольку накануне члены британского парламента проголосовали за продление сроков согласования условий выхода Великобритании из ЕС. Продление сроков также должно быть единогласно одобрено всеми членами ЕС. Сохранение неопределенности формирует условия для более крепкого доллара на более длительный срок, ограничивая потенциал восстановления EUR в паре с USD", - указывают аналитики "Нордеа Банка".