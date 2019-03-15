Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro

"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности, EUR/RUB остается вблизи 74, тогда как внутридневные колебания в течение недели постепенно сходили "на нет". USD/RUB опустилась к 65.40, теряя 10 копеек с начала сессии. С октября прошлого года область 65-65.50 отмечалась затуханием нисходящей динамики USDRUB и раз за разом предшествовала отскоку пары. На наш взгляд, вновь высоки шансы на развитие отскока по паре - тем более, что из США все более отчетлива слышна тема санкций против России. В прошлом году именно разговоры о санкциях и их фактическое применение провоцировали максимальную волатильность российской валюты, дважды становясь причиной 10-процентного провала в течение нескольких дней".

С другой стороны, рынки Азии развивают восстановление после провала на прошлой неделе. Свою поддержку рублю оказывает нефть. Американская WTI поднялась до $59 - максимумов с ноября прошлого года, следуя за схожим движением Brent.

В этих условиях риски санкций, нависающие над рублем, могут попросту не реализоваться в ближайшее время, уступив авансцену позитивным настроениям, считает эксперт FxPro.

"В этих условиях мы можем стать свидетелями провала валюты ниже важных уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы. Такое развитие событий наверняка потянет за собой срабатывание стоп-ордеров и дальнейшее укрепление рубля.Однако повторимся: этот сценарий все же выглядит альтернативным, а не основным. Против рубля действуют такие факторы, как санкции, истощение роста (как самого рубля, так и рынков EM после ралли в январе-марте), равно как и сезонность (рублю с трудом дается повышение курса с марта по май), а также важные уровни поддержки, которые усиливают интерес к покупкам валюты на данных уровнях", - заключает Александр Купцикевич .