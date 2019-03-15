Рубль слабо меняется к доллару и евро на фоне небольшой негативной динамики валют ЕМ

Москва. 15 марта. Доллар США немного снижается, евро подрастает на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне небольшого снижения валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,43-65,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,47 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,11 руб./EUR1 (+3,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,7 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,62 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне снижения большинства валют emerging markets, давление на которые оказывает снижение вероятности скорого подписания торгового соглашения между США и Китаем. В то же время, поддержку рублю оказывает возобновление роста цен на нефть.

Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится. Встреча произойдет не ранее апреля, если вообще произойдет, отметил один из источников.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее на этой неделе, что председатель КНР Си Цзиньпин "боится" проводить переговоры с Д.Трампом, опасаясь отказа американского президента от соглашения в последнюю минуту. Си Цзиньпин настаивает на том, что его встреча с Д.Трампом должна быть церемонией подписания соглашения, а не переговорной сессией.

Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент. Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату Brexit. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза. Перед этим голосованием Палата общин отклонила все поправки к подготовленному правительством документу.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос на более продолжительный срок.

Цены на нефть повышаются в пятницу после разнонаправленной динамики фьючерсов на Brent и WTI по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,22%, до $67,38 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на майь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,2% - до $59,03 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершают эту неделю подъемом: Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 4,6%.

Негативом для нефтяного рынка в четверг стали сигналы того, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, вызвавшие новый виток опасений ослабления глобального спроса на нефть. Поддержку WTI оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также снижение запасов нефти.