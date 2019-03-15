Волатильность котировок акций на МосБирже может снизиться - Альфа-банк

"В ближайшие несколько торговых сессий волатильность котировок акций на МосБирже может снизиться. Инвесторы будут ожидать итогов встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в эти выходные в Баку. Также сокращению торговой активности могут способствовать и приближающиеся заседания FOMC и ЦБ РФ, которые состоятся в среду и пятницу соответственно", - отмечает старший аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.