Вероятность пробития рублем отметки 65 за доллар растет, но для этого нужны весомые поводы - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом продолжает оставаться в диапазоне 65-65,5, откуда его много раз "выкидывало" вверх с октября прошлого года. Все говорит о том, что вероятность пробития отметки 65 растет, но для этого нужны весомые поводы. Вряд ли у рубля сегодня хватит сил на такое значимое действие", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.