На рынке акций стоит придерживаться тактики спекулятивной торговли с очень короткими "стопами" и "тейк-профитами" - Алор Брокер

"По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи потерял полпроцента и закрылся в непосредственной близи от сильной поддержки в 2450 пунктов. Сегодня ждем небольшого отскока от этой отметки. Внешний фон этому благоволит: после нейтрального закрытия фондовой Америки фьючерсы на американские индексы прибавляют порядка 0,2%. Нефть вчера попробовала на прочность отметку 68 долларов за баррель, но так и не смогла ее пробить, и откатилась вниз. Сегодня на азиатской сессии котировки сырья держатся в районе 67,2 доллара. Ждем, что с улучшением внешнего фона нефть вновь будет пробовать пойти в сторону 70 долларов за баррель. Сегодня с утра ждем роста рынка акций примерно на 0,3%. Дальше опять будет безыдейная сессия с повторением динамики западных индикаторов. Вчера, кстати, исполнился ровно месяц, как российский рынок акций пребывает в "боковике" с границами 2450-2500 пунктов. К сожалению, пока не видно, когда и в какую сторону состоится из него выход. В таких условиях стоит придерживаться тактики спекулятивной торговли с очень короткими "стопами" и "тейк-профитами", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.