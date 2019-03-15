Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали сигналы ослабления глобального экономического подъема, а также новости, указывающие на торможение торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Опасения инвесторов, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, ограничивают подъем фондового рынка в этом году, при том что "голубиные" сигналы мировых центробанков, а также оптимизм относительно хода торговых переговоров США с Китаем помогли рынку акций восстановиться после существенного падения в четвертом квартале прошлого года.

Негативом для рынка в четверг стали сигналы о том, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, а также слабые статданные по экономике США и КНР. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Несмотря на то, что обе стороны неоднократно говорили о прогрессе в переговорах, встреча глав США и Китая в Мар-а-Лаго (курорт Д.Трампа во Флориде), планировавшаяся на март, состоится в лучшем случае в конце апреля, если вообще состоится, отметил один из источников.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу на информации о том, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку. Это решение является частью более широкого закона об инвестициях, который, как полагают в КНР, станет ответом на жалобы США, Европы и других стран, считающих, что китайские законы направлены против иностранных компаний, несмотря на транслируемую Пекином приверженность справедливой конкуренции.

Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китаю необходимы "сильные меры", которые могли бы нивелировать понижательное давление на экономический рост. По его словам, Пекин намерен проводить реформы с целью увеличения ориентации на рынки вместо того, чтобы полагаться на увеличение кредитования и государственные расходы. Власти КНР будут сокращать налоги и принимать шаги по увеличению жизнеспособности рынков, сказал Ли Кэцян в ходе телевизионного выступления. Он также выразил уверенность в том, что Пекин сможет добиться целевого показателя роста ВВП на уровне 6-6,5% в этом году.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, японский Nikkei 225 на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

В свою очередь цены на нефть стабильны в пятницу после разнонаправленной динамики фьючерсов на Brent и WTI по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $67,36 за баррель, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,47% - до $67,23 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,15% - до $59 за баррель.

Негативом для нефтяного рынка в четверг стали сигналы того, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, вызвавшие новый виток опасений ослабления глобального спроса на нефть. Поддержку WTI оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также снижение запасов нефти. ОПЕК, тем временем, призвала участников соглашения о сокращении добычи "продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке в 2019 году".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,912 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,411 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 марта вырос на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 585,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+0,49%), "Сбербанк-001-12R" (+0,39%) и "Газпром капитал БО-03" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001-04R" (-0,26%), "Роснефть-001Р-04" (-0,16%) и "Газпром БО-23" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ФЭС-Агро" планирует в конце марта собирать заявки на дебютный выпуск двухлетних облигаций серии БО-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14-15% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,75-15,87% годовых. По облигациям предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% выпуска гасится в даты выплат, начиная с 5-го купона. Купоны квартальные. По выпуску есть личное поручение бенефициара компании Александра Михайлова.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 20-го купона облигаций серии А15 на уровне 10,25% годовых. Величина купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 марта - 7,75%), и премии в размере 2,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны, ставка текущего купона - 9,75% годовых. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 8-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет. По выпуску 2 апреля предстоит оферта.

АО "ТПГК-Финанс" (SPV-компания ООО "Тимано-Печорская газовая компания", ТПГК) определило ставку 10-го купона биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 в размере 8,25% годовых. Эмитент в сентябре 2014 года разместил биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей. Семилетние бонды имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 13,50% годовых. Ставки остальных купонов равны ставке Mosprime на 6 месяцев + 2%, но не менее 12% и не более 15% годовых. Ранее эмитент допустил ряд дефолтов, не выплатив купонный доход по облигациям 1-й серии, а также серий БО-01, БО-02 и БО-03. Причиной невыплат послужило отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Арбитражный суд Москвы 15 декабря 2017 года принял решение о признании эмитента банкротом и об открытии конкурсного производства.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" выкупило по оферте 350,710 тыс. облигаций серии 001Р-01, 253,762 тыс. облигаций серии 001Р-02 и 912,095 тыс. облигаций серии 001Р-03. Таким образом, эмитент приобрел 35,1% выпуска облигаций серии 001Р-01, 84,6% бондов серии 001Р-02 и 91,2% выпуска 001Р-03. Эмитент выставлял оферту по выпускам 001Р-01 - 001Р-03, согласно которой инвесторы могут обменять бумаги этих серий на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых. Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. На новый выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей компания собирала заявки 27-28 февраля. Техническое размещение выпуска началось 12 февраля и на данный момент, согласно данным "Мосбиржи", бумаги размещены на 2 млрд 338, 565 тыс. рублей. Ставка 5-летних бумаг установлена на уровне 12% годовых. Ставки 2-21-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов.