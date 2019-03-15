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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятен небольшой рост акций - ИК "Атон"
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15 марта 2019 года 09:57
Вероятен небольшой рост акций - ИК "Атон"
По мнению аналитиков ИК "Атон", в последний рабочий день недели российский рынок акций откроет торги небольшим ростом.
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15 марта 2019 года 20:07
Москва. 15 марта. Доллар США и евро усилили снижение и торгуются в пятницу вечером на "Московской бирже" на минимальных отметках с прошлого октября; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне ослабления санкционных рисков. читать дальше
.15 марта 2019 года 19:42
Москва. 15 марта. Рынок акций РФ поднялся в пятницу к рубежу 1200 пунктов по индексу РТС на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок благодаря новостям из Китая, а также за счет укрепления рубля; неделя также завершилась ростом индикаторов. читать дальше
.15 марта 2019 года 19:30
Москва. 15 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели, обновив максимумы с начала года; в лидерах повышения оказались среднесрочные бумаги, отмечают эксперты. читать дальше
.15 марта 2019 года 18:40
Ситуация на западных площадках помогла рынку акций РФ продемонстрировать умеренную восходящую динамику - Промсвязьбанк
"В последний торговый день недели российскому фондовому рынку удалось продемонстрировать умеренную восходящую динамику, несмотря на противоречивый внешний фон. Поддержку нашим акциям оказала ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США... читать дальше
.15 марта 2019 года 18:15
"Британский парламент проголосовал за перенос срока выхода страны из Европейского Союза. Теперь г-же Мэй предстоит просить лидеров ЕС на предстоящем саммите, (намеченном на 20 марта) согласовать перенос сроков Брекзит. Новостной поток по этой теме сохранит свою актуальность и будет добавлять... читать дальше
.15 марта 2019 года 17:20
к концу недели курс российской валюты вблизи уровней 65,3, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Рублевый актив в целом остается в основном тренде, которого сейчас придерживаются большинство ЕМ. На взгляд эксперта, ситуация на данный момент складывается таким образом, что... читать дальше
.15 марта 2019 года 16:46
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи продолжает "боковое" движение около уровня своего открытия, вблизи отметки 2460 пунктов. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть вечернюю публикацию предварительного мартовского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского... читать дальше
.15 марта 2019 года 16:26
"Отечественная валюта укрепляла свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,75%, недельная снизилась до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,21%. Всё больше прогнозов говорят о замедлении европейской... читать дальше
.15 марта 2019 года 16:05
"Сообщения о переносе встречи лидеров США и Китая с марта на апрель, а также сокращение в январе объемов промышленного производства в Китае до минимумов за 17 лет сформировали волну охлаждения глобального аппетита к риску, усилив динамику оттоков с развивающихся рынков акций. В то же время перенос... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:55
Москва. 15 марта. Доллар США усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков и роста интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.15 марта 2019 года 15:37
Вполне вероятно, что российские облигации продолжат показывать лучшую динамику, чем акции - БКС Глобал Маркетс
отличие от акций, отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс, облигации развивающихся рынков продолжают привлекать новые деньги. Это нетипичное расхождение между двумя классами активов, которые обычно имеют позитивную корреляцию, наблюдается с середины февраля и продолжает усиливаться. Существует риск,... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:13
"В первой половине дня российский рублёвый индекс "Московской биржи" почти отыграл вчерашнее снижение, поднялся на 0,3% и подошёл к отметке 2464 пункта, а валютный индекс РТС прибавил 0,6% и подошёл к отметке 1190 пункта. Российские индексы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 14:29
По итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка сохранится на неизменном уровне в 7,75% - Банк "Открытие"
"Мы рассчитываем, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, ключевая ставка сохранится на неизменном уровне в 7,75%. Отметим, что сейчас, как и в случае февральского заседания, среди участников рынка сформировалась в целом единая позиция относительно... читать дальше
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