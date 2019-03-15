Текущий уровень цен на золото выглядит достаточно сбалансированным - Инвестиционная палата

"Фьючерс на золото в ходе минувших торгов опускался в районе поддержки на 1294 доллара за тройскую унцию, утренние торги по инструменту проходят в районе 1298 долларов. Текущий уровень цен, на наш взгляд, выглядит достаточно сбалансированным. Очередная порция экономических отчетов США, фиксирующая недостаточно уверенные темпы роста крупнейшей экономики мира, а также сигналы о том, что следующим кандидатом на пересмотр торговых соглашений с США станет ЕС, способствуют сохранению интереса инвесторов к защитным активам", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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