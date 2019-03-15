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15 марта 2019 года 09:21

Слабые статданные по экономике США и КНР

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу.

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали сигналы ослабления глобального экономического подъема, а также новости, указывающие на торможение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Опасения инвесторов, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, ограничивают подъем фондового рынка в этом году, при том что "голубиные" сигналы мировых центробанков, а также оптимизм относительно хода торговых переговоров США с Китаем помогли рынку акций восстановиться после существенного падения в четвертом квартале прошлого года.

"Мы наблюдаем перетягивание каната между негативными циклическими индикаторами и улучшением кредитно-денежных условий", - отмечает аналитик Societe Generale Элэйн Бокобза. "Эти противоречивые рыночные силы вряд ли изменятся в ближайшее время", - цитирует эксперта Dow Jones.

Негативом для рынка в четверг стали сигналы о том, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, а также слабые статданные по экономике США и КНР.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Несмотря на то, что обе стороны неоднократно говорили о прогрессе в переговорах, встреча глав США и Китая в Мар-а-Лаго (курорт Д.Трампа во Флориде), планировавшаяся на март, состоится в лучшем случае в конце апреля, если вообще состоится, отметил один из источников.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, указали на неожиданное снижение продаж новостроек в стране в январе. Продажи в позапрошлом месяце упали на 6,9% по сравнению с декабрем и составили 607 тыс. домов в годовом исчислении, сообщило министерство торговли страны. Декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 621 тыс. до 652 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в январе с ранее указанного декабрьского уровня на 0,2%, до 622 тыс.

Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства в январе-феврале 2019 года замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали менее значительного ослабления темпов роста - до 5,6%. Средние темпы прироста с 1990 по 2019 год составляли 12,06%.

Уровень безработицы в Китае в феврале достиг 5,3% - максимума за два года.

В центре внимания рынка остается ситуация в Великобритании. Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Акции Boeing подешевели на 1% по итогам торгов в четверг. Накануне власти США вслед за регуляторами других стран мира ввели временный запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing-737 Max 8 из-за аварии в Эфиопии.

Цена бумаг Facebook опустилась на 1,9% на информации The New York Times о расследовании прокуратурой практик социальной сети в сфере совместного использования данных.

Бумаги General Electric (GE) подорожали на 2,8%, несмотря на слабые прогнозы промышленного концерна на 2019 год. GE ожидает снижения прибыли в расчете на акцию в текущем году, который станет для компании "годом перезагрузки", до 50-60 центов на акцию по сравнению с 65 центами на бумагу в 2018 году. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит 70 центов на акцию. Кроме того, GE ожидает, что ее расходы в этом году превысят доходы на $2 млрд. Отрицательный показатель денежного потока отражает проблемы в генерирующем бизнесе GE и высокие расходы на реструктуризацию операций.

Акции ритейлера-дискаунтера Dollar General рухнули в цене на 7,5% на слабой отчетности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 14 марта вырос на 7,05 пункта (0,03%) и составил 25709,94 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,44 пункта (0,09%) - до 2808,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,5 пункта (0,16%) и составил 7630,91 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу на информации о том, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку.

Это решение является частью более широкого закона об инвестициях, который, как полагают в КНР, станет ответом на жалобы США, Европы и других стран, считающих, что китайские законы направлены против иностранных компаний, несмотря на транслируемую Пекином приверженность справедливой конкуренции.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, японский Nikkei 225 на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китаю необходимы "сильные меры", которые могли бы нивелировать понижательное давление на экономический рост. По его словам, Пекин намерен проводить реформы с целью увеличения ориентации на рынки вместо того, чтобы полагаться на увеличение кредитования и государственные расходы.

Власти КНР будут сокращать налоги и принимать шаги по увеличению жизнеспособности рынков, сказал Ли Кэцян в ходе телевизионного выступления.

Он также выразил уверенность в том, что Пекин сможет добиться целевого показателя роста ВВП на уровне 6-6,5% в этом году.

Неясно, будут ли принятые Китаем меры способствовать быстрому продвижению переговоров с КНР, пишет MarketWatch.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится. Встреча произойдет не ранее апреля, если вообще произойдет, отметил один из источников.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее на этой неделе, что председатель КНР Си Цзиньпин "боится" проводить переговоры с Д.Трампом, опасаясь отказа американского президента от соглашения в последнюю минуту.

Си Цзиньпин настаивает на том, что его встреча с Д.Трампом должна быть церемонией подписания соглашения, а не переговорной сессией.

Акции китайских промышленных компаний и страховщиков дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг Ping An Insurance подскочила на 1,5%, Shanghai Greencourt Investment - взлетела на 10%.

Капитализация Tokyo Electron выросла на 2,9%, Nintendo - на 2,6%, Mitsubishi Motors - на 0,7%.

В Гонконге дорожают акции Sunny Optical (+5,2%) и Galaxy Entertainment (+1,5%).

Акции производителей полупроводников SK Hynix и Taiwan Semiconductor подорожали соответственно на 1,5% и 1,9%.

Цены на нефть стабильны в пятницу после разнонаправленной динамики фьючерсов на Brent и WTI по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $67,25 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,47%) - до $67,23 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,01 (0,02%) - до $58,62 за баррель. По итогам торгов в четверг контракт вырос в цене на $0,35 (0,6%) - до $58,61 за баррель.

Как Brent, так и WTI, завершают эту неделю подъемом: Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 4,6%.

Негативом для нефтяного рынка в четверг стали сигналы того, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, вызвавшие новый виток опасений ослабления глобального спроса на нефть.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится. Встреча произойдет не ранее апреля, если вообще произойдет, отметил один из источников.

Поддержку WTI оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также снижение запасов нефти.

ОПЕК, тем временем, призвала участников соглашения о сокращении добычи "продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке в 2019 году".

В четверг ОПЕК несколько снизила оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Так, теперь отмечается, что спрос на нефть в 2018 году вырос на 1,43 млн баррелей в сутки - до 98,72 млн б/с - по сравнению с предыдущей оценкой роста спроса в 1,47 млн б/с. В 2019 году, как ожидается, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с, в то время как ранее этот показатель в целом по году ожидался на уровне 100 млн б/с.


Опубликовано: /Финмаркет/
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