Рынок акций РФ в четверг опустился ниже 2460п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти

Москва. 14 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам вслед за нефтью Brent, не сумевшей развить восходящий импульс выше $68 за баррель, а также на фоне слабой статистки из Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2460 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и "РусАла".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2457,79 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1181,96 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 65,51 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-2,1%), "РусАла" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%).

Выросли акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4% и +1,2% "префы").

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю, в Европе индексы подросли на новостях из Великобритании (DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,1-0,7%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Темпы роста промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,6%. Вместе с тем уровень безработицы в Китае увеличился до максимума за 2 года - 5,3%. Рост розничных продаж в январе-феврале соответствовал ожиданиям рынка - 8,2% в годовом выражении. Темпы инвестиций в основные активы ускорились с 5,9% до 6,1% и тоже совпали с прогнозом.

В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Решение британских парламентариев побороться за новое соглашение с Евросоюзом об условиях сотрудничества поддерживает положительное отношение к риску. Отсрочка выхода Великобритании из ЕС (а в идеале отказ от Brexit) видится участникам рынка шансом смягчить торможение роста мировой экономики.

Нефть Brent в четверг поднималась к максимуму за 4 месяца на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК+, цена локально превышала $68 за баррель, после чего начала корректироваться вниз.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,36 за баррель (-0,3% и +1,3% накануне), апрельская цена WTI - $58,47 за баррель (+0,4% и +2,4% в среду).

Статистика Минэнерго США показала сокращение резервов нефти за неделю на 3,862 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,3 млн баррелей, также сильнее ожиданий снизились запасы бензина.

ОПЕК в феврале текущего года снизила добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 221 тыс. баррелей в сутки - до 30,55 млн б/с, говорится в отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников. ОПЕК также чуть понизила оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах (на 40 тыс. б/с) по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций просел на неоднозначном внешнем новостном фоне. Азиатские рынки снизились после выхода статистики в КНР за февраль: инвесторов разочаровало замедление роста промышленного производства (+5,3% вместо ожидавшихся +5,6% после январского роста на 6,2%). Ожидания финального соглашения между Китаем и США делают рынки все более нетерпимыми к макроданным, хотя очевидно, что улучшению цифр будет способствовать именно реализация обеими сторонами необходимых мер для восстановления торговых отношений, а не просто их обсуждение.

Европейские площадки выросли на фоне разумного, по мнению главы МИД ФРГ, решения парламентариев Великобритании отказаться от жесткого сценария Brexit, отмечает аналитик.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, рынок акций в четверг просел под собственным весом, продавцы при этом были малоактивны. У индекса МосБиржи по-прежнему есть шанс на тестирование поддержки на уровне 2450 пунктов, хотя без катализатора рублевый индикатор так и будет балансировать в коридоре 2455-2485 пунктов. Для индекса РТС вероятный диапазон составляет 1180-1190 пунктов.

В США интерес представляет способность инвесторов справиться с утренним негативом из Китая. Для нефти поддержкой выступает публикация EIA прогнозов по добыче в США на текущий год - ожидания понижены, что подогревает "нефтебыков".

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, у рынка акций РФ не было поводов для роста из-за противоречивого внешнего фона, как не было и причин для ощутимого падения из-за дорогой нефти. Соответственно, консолидация индекса МосБиржи в коридоре 2450-2500 пунктов продолжается. Подобная ситуация не может продолжаться вечно, и длительный период торговли в узком диапазоне должен будет смениться резкой переоценкой, однако наступить это время может не столь скоро.

"РусГидро" увеличила прибыль по МСФО в 2018 году на 28,5% (до 31,8 млрд рублей) при росте выручки на 3%. "Газпром" (MOEX: GAZP) запланировал начало заполнения "Силы Сибири" на 1 сентября, что является опережением предварительного графика.

В Европе поводом для всплеска оптимизма стал отказ британских парламентариев от выхода из ЕС без условий. Однако остается вопросом то, как Великобритания будет уговаривать Брюссель вернуться за стол переговоров после того, как Еврокомиссия сказала свое окончательное слово во втором варианте соглашения. Впрочем, многие рассчитывают на то, что британцы смогут провести второй референдум и добиться поддержки большинства в вопросе сохранения членства в ЕС. В СМИ также появились слухи о том, что Пекин и Вашингтон намерены перенести сроки возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на апрель. Институт мировой экономики снизил прогноз роста германского ВВП до 1% в текущем году с прежнего прогноза 1,8%.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Константина Карпова, настроения на внешних рынках в последнее время постоянно меняются. Недавний оптимизм был связан с неплохой в целом статистикой в США, голосованием британского парламента против Brexit без какой-либо сделки с ЕС. В четверг несколько негативный фон связан в основном с неоднозначной китайской макростатистикой, хотя подросла нефть на фоне сокращения ее запасов в США и напряженной обстановки в Венесуэле, что грозит продолжением снижения поставок сырья на мировой рынок.

Акции "Группы Черкизово" (+21,3%) подорожали пятый день подряд на фоне известий о планах покупки компанией активов группы "Евродон". На акции "Газпрома" (-0,4%) некоторое давление оказали слухи о новых планируемых санкциях против проекта "Северный поток 2". В частности, The Wall Street Journal ранее сообщала о возможности санкций против поставщиков труб "Газпрому".

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, ситуация вокруг Brexit становится все более драматичной - в ближайшие дни этот фактор будет способствовать росту рыночной волатильности. В среду британские парламентарии проголосовали против несогласованного выхода страны из ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй сейчас собирается провести в будущую среду еще одно голосование, по вопросу о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на более позднюю дату. При этом европейские лидеры уже напомнили британским законодателям, что для любой отсрочки (как и для одобрения условий выхода страны из союза) также потребуется согласование с Брюсселем, получение которого отнюдь не гарантировано с учетом осложнений в ходе переговоров между ЕС и Великобританией.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи опустился к нижней границе краткосрочного "боковика" 2450-2500 пунктов. Пробитие 2450 пунктов будет говорить о рисках развития падения в район 2430 пунктов и ниже. С фундаментальной точки зрения ситуация на российских и зарубежных площадках значительным образом не изменилась. Американские индексы и нефть приостановили рост у многомесячных максимумов, а "быкам" в РФ пока не хватает веских поводов для покупок, что вызывает "просадки" российского рынка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг подешевели акции ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-15,8%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-12,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-8,5%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,1%).

Лидерами роста выступили акции "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+33,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+21,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+8,8%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+4,2%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+2,2%, до 5130 рублей).

ПАО "ТГК-1" утром в четверг опубликовало сильный отчет за 2018 год по МСФО: чистая прибыль компании выросла за год на 31,5%, до 10,421 млрд рублей, при росте выручки на 5,5% - до 92,455 млрд рублей. По сообщению пресс-службы "ТГК-1", на рост выручки повлияли такие факторы, как увеличение доходов на рынке электроэнергии и мощности и от поставок тепловой энергии.

Акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,2%) и "Трансконтейнера" в четверг поддержали новости о планах выкупа долей миноритариев компаний.

Как сообщил в четверг журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП, параметры программы выкупа с рынка привилегированных акций "Транснефти" финализируются. Комитет по стратегии и инвестициям при совете (который возглавляет К.Дмитриев) рекомендовал одобрить программу buyback, сообщил он.

Также К.Дмитриев сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проявляет интерес к миноритарным долям в ПАО "Трансконтейнер" в партнерстве с DP World.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,428 млрд рублей (из них 8,973 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).