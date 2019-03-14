Рубль стабилен к бивалютной корзине вечером в четверг на ожидании новых стимулов с внешних рынков

Москва. 14 марта. Доллар США немного укрепляется, евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 65,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,01 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,6 копейки - до 69,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на вечерних торгах на фоне низкой активности участников. Участники мировых рынков также демонстрируют сниженную активность в ожидании нового голосования в британском парламенте по вопросу отсрочки Brexit. Накануне британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС.

Нефтяной рынок демонстрирует разнонаправленную динамику в четверг вечером на слухах, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена. Официальных новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Д.Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо". Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустились на 0,04% - до $67,52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к указанному времени на 0,76% - до $58,7 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, встреча глав США и Китая для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, состоится не в марте, а не ранее апреля. Такие новости повысили опасения, что торговые переговоры между двумя экономиками мира могут затянуться или вовсе провалиться, что станет негативным фактором для глобального спроса на нефть.

Тем временем накануне цены на нефть подскочили до максимальных отметок за четыре месяца на данных, что товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. До этого Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко, торговая сессия четверга ничем особым не выделяется, торги по основным валютным парам весь день проходят в довольно узких диапазонах. "Причем в целом можно сказать, что какого-либо заметного интереса к сделкам не наблюдается не только на российском, но и на других рынках. Тот факт, что рубль демонстрирует устойчивость даже при поступлении негатива, можно объяснить высокой ценой на нефть, которая также демонстрирует отсутствие потенциала к снижению", - отметил А.Панасенко.

"Появившееся сообщение о переносе встречи глав США и Китая для подписания соглашения на начало апреля вызвали опасения у инвесторов, что торговые переговоры между ключевыми экономиками мира могут затянуться или зайти в тупик. Валюты развивающихся рынков отреагировали на негативные новости снижением, хотя рубль сохраняет стойкость. Национальной валюте по-прежнему продолжают оказывать поддержку высокий спрос на ОФЗ, а также цены на нефть, которые сегодня обновили трехмесячный максимум, в моменте превысив отметку в $68 за баррель Brent. Кроме того, на рынок влияет приближающийся налоговый период, пик выплат которого приходится на 25-28 марта", - подчеркивает начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин.

"Из внутренних факторов отметим приближение налогового периода. Завтра в РФ уплачиваются страховые взносы, а пик выплат приходится на 25-28 марта, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в эти дни составит по нашей оценке около 1,75 трлн рублей (мартовский налоговый период традиционно отмечен более высоким объемом выплат). При прочих равных данный фактор может оказывать локальную поддержку российской валюте", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 марта на 18,69 копейки, до 65,4021 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,76 копейки, до 74,0613 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 10,16 копейки по отношению к среде и составил 65,4191 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 5,21 копейки и составил 65,4337 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 682,732 млн, из которых $722,398 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 960,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился по отношению к среде на 0,99 копейки, до 74,0073 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,48 копейки и составил 73,9748 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR730,308 млн, из которых EUR248,833 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR481,475 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,88% годовых Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также уменьшились на 1 б.п. - до 8,44% и 8,57% годовых соответственно.