Цены среднесрочных евробондов РФ в четверг слегка подросли, а "длинных" бумаг - немного снизились

Москва. 14 марта. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли, в то время как "длинные" бумаги немного потеряли в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) чуть прибавили в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и небольшому расширению спредов для "длинных" выпусков.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 13 марта и составила 111% от номинала, что соответствует доходности 3,64% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,93% от номинала. Их доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,42% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1 пункт и составил 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 13 марта на 18 базисных пунктов - до 111,52% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 5,05% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 24 базисных пункта - до 107,65% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 5,06% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 102,5% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,34% годовых), с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 104,37% от номинала (доходность - 3,81% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 23 базисных пункта - до 99,21% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,305% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 99,21% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,365% годовых).

"Сегодня среднесрочные выпуски российских еврооблигаций возобновили ценовой рост после небольшой отрицательной коррекции, зафиксированной накануне, в то время как "длинные" бумаги немного отставали в динамике. При этом позитивную динамику в четверг продемонстрировали большинство суверенных долговых бумаг развивающихся стран, в частности, сегодня выросли котировки евробондов Бразилии, Мексики, Турции и Колумбии. Доходности базовых активов как в долларах (US Treasuries), так и в евро также снизились на 1 базисный пункт, что в целом создает позитивный фон и для emerging markets. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают растущие который день подряд цены на нефть. Сейчас сорт Brent вышел в диапазон $67,5-68 за баррель, что является максимумом за последние четыре месяца. Такая позитивная конъюнктура рынка в ближайшие дни, скорее всего, сохранится, и российские евробонды будут пытаться сохранить достигнутые уровни спредов к американским Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.