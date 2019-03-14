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Главная / Мнения аналитиков / Оценка риска РФ на долговом и валютном рынках снизилась, что позитивно для российских акций - БКС
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14 марта 2019 года 18:37
Оценка риска РФ на долговом и валютном рынках снизилась, что позитивно для российских акций - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 13 марта 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к выводу, что рынок акций РФ в настоящее время имеет потенциал роста, поскольку общая оценка российского риска снижается. "Мы отмечаем снижение оценки российского риска на долговом и валютном рынках РФ и сохраняем тактически позитивный взгляд на российские акции", - пишут они. В то же время пока даже на фоне сохранения умеренного интереса к акциям EM (развивающиеся рынки) пессимизм в отношении России на фондовом рынке преобладает. В результате по итогам отчетной недели российские акции потеряли $34 млн в виде чистого оттока капитала со стороны ETF. Основной отток капитала наблюдался со стороны российских ETF, который с 7 по 13 марта составил $66 млн и стал рекордным с октября 2018 года. Первая половина марта выглядит особенно слабо для российских ETF: с начала месяца отток капитала достиг $132 млн - худший результат за последние полгода, подчеркивают эксперты. Среди розничных инвесторов аналитики отмечают довольно спокойный общий настрой. По мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", инвесторы ждут, что рынок укажет им дальнейшее направление. Примечательно, что отток и приток капитала в акции РФ со стороны институциональных клиентов был абсолютно сбалансированным в денежном выражении.
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14 марта 2019 года 19:41
Москва. 14 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам вслед за нефтью Brent, не сумевшей развить восходящий импульс выше $68 за баррель, а также на фоне слабой статистки из Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2460 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и "РусАла". читать дальше
.14 марта 2019 года 19:33
Москва. 14 марта. Доллар США немного укрепляется, евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков. читать дальше
.14 марта 2019 года 19:10
Москва. 14 марта. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли, в то время как "длинные" бумаги немного потеряли в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) чуть прибавили в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и небольшому расширению спредов для "длинных" выпусков. читать дальше
.14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:00
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте... читать дальше
.14 марта 2019 года 17:38
"Цены на сырую нефть продолжают ползти вверх в ответ на потоке новостей, которые в подавляющем большинстве для них благоприятны, - комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Тревоги об экономическом росте и о перспективах спроса на сырую нефть пока... читать дальше
.14 марта 2019 года 17:07
Опубликованная в четверг утром свежая статистика по китайской экономике за январь и февраль 2019 года оказалась, по мнению главы экономических исследований Julius Baer Норберта Рюкера, неоднозначной. После небольшого роста в конце прошлого года промпроизводство снизило темпы из-за слабости... читать дальше
.14 марта 2019 года 16:21
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $22,3 до $29 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг аналитиками был подтвержден. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.14 марта 2019 года 16:00
Фондовый рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения - "Открытие Брокер"
"Отечественный рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения. Поэтому консолидация продолжится. Схожие обстоятельства поддерживают стабильность рубля. Хотя, если бы не риски недружественных действий США, то факторы укрепления существенно могли бы превысить факторы... читать дальше
.14 марта 2019 года 15:40
Москва. 14 марта. Доллар США слегка повышается, евро несколько ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль незначительно повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро и в ожидании новых стимулов с внешних рынков. читать дальше
.14 марта 2019 года 15:34
"В четверг российский рынок акций вновь не показывает какого-либо заметного движения, торгуясь вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Более того, с начала недели общая динамика индекса МосБиржи почти нулевая. Очередная порция тревожной статистики поступила из Китая. Хуже ожиданий оказался рост... читать дальше
.14 марта 2019 года 15:11
Если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим более серьёзные распродажи акций - ГК "ФИНАМ"
"В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" снизился ещё на 0,3%, отступив до 2464 пунктов, а валютный РТС просел на 0,25%, до 1186 пунктов. Российские активы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим... читать дальше
.14 марта 2019 года 14:50
Мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе на фоне политической неопределенности - Julius Baer
В среду вечером Палата представителей британского парламента 321 голосом проголосовала против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Прямо перед голосованием член Лейбористской партии Иветт Купер предложила поправку об отказе от Brexit... читать дальше
.14 марта 2019 года 14:08
Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка, не исключаем небольшого давления на выпуск бессрочных еврооблигаций - БКС Глобал Маркетс
Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка через ABB. Это второе размещение бумаг Олегом Тиньковым после IPO TCS в 2013 г., напоминают эксперты БКС Глобал Маркетс. В рамках сделки вчера было продано 4.2% ГДР по цене $18 за бумагу, т.е. с дисконтом 7% к вчерашней цене закрытия, общая стоимость... читать дальше
.14 марта 2019 года 13:40
"Британская валюта вчера внутри дня отметилась приростом более чем на 2.4%, а пара GBP/USD переписала максимумы с июня 2018, дойдя до 1.3380, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - После того, как Парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без сделки, фунт достиг... читать дальше
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