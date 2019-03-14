Оценка риска РФ на долговом и валютном рынках снизилась, что позитивно для российских акций - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 13 марта 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что рынок акций РФ в настоящее время имеет потенциал роста, поскольку общая оценка российского риска снижается. "Мы отмечаем снижение оценки российского риска на долговом и валютном рынках РФ и сохраняем тактически позитивный взгляд на российские акции", - пишут они.

В то же время пока даже на фоне сохранения умеренного интереса к акциям EM (развивающиеся рынки) пессимизм в отношении России на фондовом рынке преобладает. В результате по итогам отчетной недели российские акции потеряли $34 млн в виде чистого оттока капитала со стороны ETF. Основной отток капитала наблюдался со стороны российских ETF, который с 7 по 13 марта составил $66 млн и стал рекордным с октября 2018 года. Первая половина марта выглядит особенно слабо для российских ETF: с начала месяца отток капитала достиг $132 млн - худший результат за последние полгода, подчеркивают эксперты.

Среди розничных инвесторов аналитики отмечают довольно спокойный общий настрой. По мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", инвесторы ждут, что рынок укажет им дальнейшее направление. Примечательно, что отток и приток капитала в акции РФ со стороны институциональных клиентов был абсолютно сбалансированным в денежном выражении.