Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на достаточном уровне.

"Как говорится в обзоре инвестбанка, трехмесячная ставка MosPrime вновь упала на 6 бп - до 8,45%. "Похоже, банки, которые еще в прошлом году активно использовали безотзывные кредитные линии ЦБ, в последние полгода увеличили фондирование от одного месяца для улучшения НКЛ. Возможно, подобное фондирование кажется им слишком дорогим - трехмесячная ставка MosPrime выше ставки трехлетних ОФЗ на 45 бп. Поэтому они решили купить ОФЗ для поддержания достаточного уровня НКЛ. Если это так, то спрос на ОФЗ со стороны этих банков останется высоким и доходности размещаемых трехлетних ОФЗ-26209 (июль 2022, 7,60%), пятилетних ОФЗ-26223 (февраль 2024, 6,50%) и семилетних ОФЗ-26226 (июль 2026, 7,95%) получат поддержку в виде этого спроса в случае коррекции на рынке", - пишут эксперты.

Кроме того, они отмечают, что аукционы ОФЗ совпали с ростом спроса на рубль на валютном рынке, при этом объемы торгов выросли. Это, по мнению аналитиков, указывает на высокий спрос со стороны иностранцев на ОФЗ.