Курс фунта остается в центре внимания - Forexite

"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте Великобритании запланировано ключевое голосование, которое может обязать правительство страны принять меры по продлению переходного периода для подготовки договора о Брексите. Перед этим также состоится голосование о возможности проведения второго референдума по Брекситу. Немецкий институт IFO понизил сегодня свой прогноз на темпы роста экономики Германии в 2019 году с +1.1% до +0.6%. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1336 до 1.1294. Организация OPEC призвала страны-производители нефти ограничивать уровень добычи, чтобы предотвратить появление избытка предложения. Было отмечено, что в четвертом квартале прошлого года уровень запасов нефти вновь начал расти. Цена на нефть марки Брент достигла сегодня отметки 68.00, максимальной с ноября прошлого года".