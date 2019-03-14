Нефть реагирует на "бычий" отчет УЭИ США о запасах - Saxo Bank

"Цены на сырую нефть продолжают ползти вверх в ответ на потоке новостей, которые в подавляющем большинстве для них благоприятны, - комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Тревоги об экономическом росте и о перспективах спроса на сырую нефть пока остаются лишь тревогами. Зато рынок реагирует, хотя и относительно медленно, на продолжающееся сжатие со стороны предложения в результате непрерывных сокращений добычи группой производителей ОПЕК+, а также обвала поставок из лежащей без электричества Венесуэлы. Еженедельный отчет о состоянии рынка нефти от Управления энергетической информации США (вышедший в Европе на час раньше из-за перехода на летнее время в США) тоже добавил поддержки: запасы и сырой нефти, и бензина упали сильнее ожиданий. Кроме того, добыча нефти (в основном сланцевой) в "нижних 48" штатах снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки. Частично падение запасов нефти в США может объясняться их огромным, на 7 млн баррелей, ростом на прошлой неделе. В целом, однако, влияние положительное, учитывая затишье в спросе со стороны НПЗ, период техобслуживания которых подходит к концу".