Свежая статистика подтверждает замедление роста экономики Китая - Julius Baer

Опубликованная в четверг утром свежая статистика по китайской экономике за январь и февраль 2019 года оказалась, по мнению главы экономических исследований Julius Baer Норберта Рюкера, неоднозначной. После небольшого роста в конце прошлого года промпроизводство снизило темпы из-за слабости автомобильного рынка, а розничные продажи продемонстрировали стабилизацию.

"Тем временем, инвестиции в основной капитал ускорили рост на фоне улучшения динамики в инфраструктурном секторе и строительстве, - указывает эксперт. - Что касается инфраструктуры, мы считаем, что позитив отражает запущенные в 2018 году меры поддержки сектора. При этом, связанные с высокой долговой нагрузкой риски и отсутствие многообещающих проектов в этот раз не позволят достигнуть заметного эффекта. Тогда как инвестиции в недвижимость сохранились на высоком уровне, другие индикаторы отрасли показали негативную динамику. Продажи жилья вновь снизились, а объемы нового строительства заметно сбавили темпы роста. Статистика подтверждает нашу оценку ухудшения ситуации в сфере недвижимости, что может заставить власти страны реализовать новые меры поддержки".

В целом, рост китайской экономики продолжит замедление в первой половине года и стабилизируется во второй, когда проявится эффект стимулирующей политики правительства, полагает Норберт Рюкер. С точки зрения рынка промышленных металлов, спрос на них кажется достаточно сильным для поддержания текущего уровня цен, но не сможет привести к их росту. Если не произойдет усиления мер поддержки отраслей экономики, обеспечивающих высокий спрос на металлы, что, на взгляд специалиста Julius Baer, выглядит маловероятным, котировки продолжат торговаться в узком диапазоне.