Рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов с внешних рынков

Москва. 14 марта. Доллар США слегка повышается, евро несколько ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль незначительно повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро и в ожидании новых стимулов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 65,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,95 руб./EUR1, подешевев на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,59 копейки - до 69,28 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 марта на 18,69 копейки, до 65,4021 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,76 копейки, до 74,0613 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка ускорил темпы укрепления к евро и продолжает лишь немного снижаться к доллару на дневных торгах. Участники мировых рынков снизили активность в ожидании нового голосования в британском парламенте по вопросу отсрочки Brexit. Накануне британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС.

Нефтяной рынок перешел к слабому снижению в ходе торгов в четверг на слухах, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена. Официальных новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Д.Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо". Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустились на 0,07% - до $67,50 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к указанному времени на 0,15% - до $58,17 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, встреча глав США и Китая для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, состоится не в марте, а не ранее апреля. Такие новости повысили опасения, что торговые переговоры между двумя экономиками мира могут затянуться или вовсе провалиться, что станет негативным фактором для глобального спроса на нефть.

Тем временем накануне цены на нефть подскочили до максимальных отметок за четыре месяца на данных, что товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. До этого Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

"Цены на нефть, которые накануне обновили максимумы за более чем три предыдущих месяца, являются фактором поддержки для российской валюты. С учетом сложившегося нейтрального внешнего фона, комфортных цен на нефть и приближающегося налогового периода на следующей неделе рубль может продолжить тестировать максимально крепкие отметки с начала четвертого квартала 2018 года", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. При этом, по его мнению, в краткосрочной перспективе не меньшее влияние на рубль оказывает общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, демонстрирующих на данный момент относительно нейтральную динамику.

"Из внутренних факторов отметим приближение налогового периода. Завтра в РФ уплачиваются страховые взносы, а пик выплат приходится на 25-28 марта, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в эти дни составит по нашей оценке около 1,75 трлн рублей (мартовский налоговый период традиционно отмечен более высоким объемом выплат). При прочих равных данный фактор может оказывать локальную поддержку российской валюте", - подчеркивает М.Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,88% годовых Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также уменьшились на 1 б.п. - до 8,44% и 8,57% годовых соответственно.