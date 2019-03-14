.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Фондовый рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения - "Открытие Брокер"
.
14 марта 2019 года 16:00
Фондовый рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения - "Открытие Брокер"
"Отечественный рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения. Поэтому консолидация продолжится. Схожие обстоятельства поддерживают стабильность рубля. Хотя, если бы не риски недружественных действий США, то факторы укрепления существенно могли бы превысить факторы ослабления", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
.
14 марта 2019 года 19:41
Москва. 14 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам вслед за нефтью Brent, не сумевшей развить восходящий импульс выше $68 за баррель, а также на фоне слабой статистки из Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2460 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и "РусАла". читать дальше
.14 марта 2019 года 19:33
Москва. 14 марта. Доллар США немного укрепляется, евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков. читать дальше
.14 марта 2019 года 19:10
Москва. 14 марта. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли, в то время как "длинные" бумаги немного потеряли в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) чуть прибавили в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и небольшому расширению спредов для "длинных" выпусков. читать дальше
.14 марта 2019 года 18:37
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 13 марта 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:00
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте... читать дальше
.14 марта 2019 года 17:38
"Цены на сырую нефть продолжают ползти вверх в ответ на потоке новостей, которые в подавляющем большинстве для них благоприятны, - комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Тревоги об экономическом росте и о перспективах спроса на сырую нефть пока... читать дальше
.14 марта 2019 года 17:07
Опубликованная в четверг утром свежая статистика по китайской экономике за январь и февраль 2019 года оказалась, по мнению главы экономических исследований Julius Baer Норберта Рюкера, неоднозначной. После небольшого роста в конце прошлого года промпроизводство снизило темпы из-за слабости... читать дальше
.14 марта 2019 года 16:21
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $22,3 до $29 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг аналитиками был подтвержден. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.14 марта 2019 года 15:40
Москва. 14 марта. Доллар США слегка повышается, евро несколько ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль незначительно повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро и в ожидании новых стимулов с внешних рынков. читать дальше
.14 марта 2019 года 15:34
"В четверг российский рынок акций вновь не показывает какого-либо заметного движения, торгуясь вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Более того, с начала недели общая динамика индекса МосБиржи почти нулевая. Очередная порция тревожной статистики поступила из Китая. Хуже ожиданий оказался рост... читать дальше
.14 марта 2019 года 15:11
Если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим более серьёзные распродажи акций - ГК "ФИНАМ"
"В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" снизился ещё на 0,3%, отступив до 2464 пунктов, а валютный РТС просел на 0,25%, до 1186 пунктов. Российские активы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим... читать дальше
.14 марта 2019 года 14:50
Мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе на фоне политической неопределенности - Julius Baer
В среду вечером Палата представителей британского парламента 321 голосом проголосовала против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Прямо перед голосованием член Лейбористской партии Иветт Купер предложила поправку об отказе от Brexit... читать дальше
.14 марта 2019 года 14:08
Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка, не исключаем небольшого давления на выпуск бессрочных еврооблигаций - БКС Глобал Маркетс
Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка через ABB. Это второе размещение бумаг Олегом Тиньковым после IPO TCS в 2013 г., напоминают эксперты БКС Глобал Маркетс. В рамках сделки вчера было продано 4.2% ГДР по цене $18 за бумагу, т.е. с дисконтом 7% к вчерашней цене закрытия, общая стоимость... читать дальше
.14 марта 2019 года 13:40
"Британская валюта вчера внутри дня отметилась приростом более чем на 2.4%, а пара GBP/USD переписала максимумы с июня 2018, дойдя до 1.3380, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - После того, как Парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без сделки, фунт достиг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.