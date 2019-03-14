Рынок акций РФ: между растущей нефтью и китайским негативом - БКС

"В четверг российский рынок акций вновь не показывает какого-либо заметного движения, торгуясь вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Более того, с начала недели общая динамика индекса МосБиржи почти нулевая. Очередная порция тревожной статистики поступила из Китая. Хуже ожиданий оказался рост промышленного производства: по итогам февраля +5,3%, что является худшим результатом за 17 лет. При этом власти Поднебесной всячески пытаются поддержать экономику через государственные стимулы. Вчера вновь на первые планы выступила тема выхода Великобритании из ЕС. Как и ожидалось, парламент проголосовал против жесткого сценария, т.е. выхода без сделки с Брюсселем. Таким образом, остается вариант переноса "дедлайна" сделки. И вот теперь возникает новая интрига: краткосрочный или долгосрочный перенос. В случае второго варианта шансов на нахождение компромисса значительно больше, что будет положительно отыграно рынком. Голосование по данному вопросу пройдет сегодня. Главным фактором поддержки российского рынка акций по-прежнему выступает сильная нефть. Вчера Brent прибавил около 1,3%, сегодня баррель подбирается к $68. В среду "черное золото" поддержали данные Управления Энергетической Информации США. Вместо ожидаемого роста на 2,66 млн баррелей коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 3,86 млн. Также немного снизился уровень добычи в США, примерно на 0,8%. В случае дальнейшего роста важным сопротивлением по Brent выступит уровень в $70, для преодоления которого текущих факторов недостаточно", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.