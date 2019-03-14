Если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим более серьёзные распродажи акций - ГК "ФИНАМ"

"В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" снизился ещё на 0,3%, отступив до 2464 пунктов, а валютный РТС просел на 0,25%, до 1186 пунктов. Российские активы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим более серьёзные распродажи. С учётом таких высоких цен на нефть подобная слабость российских акций пугает. Явно уже не первую неделю подряд просматривается выход зарубежных инвесторов. С учётом того, что встреча лидеров Китая и США пока откладывается, настрой инвесторов на зарубежных площадках может быстро измениться в худшую сторону", - предупреждает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.