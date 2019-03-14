Мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе на фоне политической неопределенности - Julius Baer

В среду вечером Палата представителей британского парламента 321 голосом проголосовала против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Прямо перед голосованием член Лейбористской партии Иветт Купер предложила поправку об отказе от Brexit без сделки на любом этапе обсуждения его условий, а не только в период до 29 марта, как это было предложено премьер-министром Терезой Мэй. Поправка была принята с перевесом всего в четыре голоса, то есть была поддержана даже однопартийцами Мэй. Это стало еще одним ударом по позициям действующего премьера, которая теряет возможность противопоставлять вероятность жесткого "развода" с ЕС в качестве альтернативы ее плану по Brexit, который она все еще надеется реализовать.

"Теперь парламент готовится к голосованию по переносу даты выхода Великобритании из ЕС на 30 июня, которое завершится, скорее всего, положительным результатом, - полагает эксперт Julius Baer. - Однако Мэй хочет увязать эту дату с принятием Палатой представителей ее плана до 20 марта, в противном случае отсрочка будет более продолжительной. Таким образом она хочет оказать давление на сторонников Brexit из рядов Консервативной партии. Новая отсрочка приблизит дату к периоду выборов в Европарламент и повысит вероятность того, что Палата представителей отвергнет жесткий Brexit принятием более мягкого плана или отказом от выхода через проведение нового референдума. События среды показывают, что на это настроена не только оппозиция".

По мнению Дэвида Мейера, риск Brexit без сделки пока сохраняется, но становится менее вероятным, что приводит к позитивной реакции валютных рынков. ЕС предстоит принять решение о согласовании новой даты и условий, на которых это возможно, до саммита 21 марта. Единственное, с чем согласны и официальный Брюссель, и Тереза Мэй - это с тем, что регулируемый выход Великобритании из ЕС возможен только при заключении сделки. Британский парламент будет продвигать новые альтернативы соглашения.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе на фоне политической неопределенности. В долгосрочной перспективе мы с все большей уверенностью ожидаем рост курса фунта, поскольку жесткого выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, удастся избежать", - резюмирует экономист Julius Baer.