Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка, не исключаем небольшого давления на выпуск бессрочных еврооблигаций - БКС Глобал Маркетс

Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка через ABB. Это второе размещение бумаг Олегом Тиньковым после IPO TCS в 2013 г., напоминают эксперты БКС Глобал Маркетс. В рамках сделки вчера было продано 4.2% ГДР по цене $18 за бумагу, т.е. с дисконтом 7% к вчерашней цене закрытия, общая стоимость составила $140 млн. В 2017 г. основной акционер продал 7.66% компании за $245 млн. После вчерашней сделки экономическая доля владения Олега Тинькова уменьшилась до 43.1%, а голосующая – осталась на уровне около 90%.

"Таким образом, мы допускаем сохранение риска навеса предложения, в особенности в свете сокращения дивидендных выплат, - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс. - Тем не менее, инвестиционный кейс компании остается сильным. Сделка нейтральна с кредитной точки зрения, поскольку не включает продажу новых акций. Тем не менее, не исключаем небольшого давления на выпуск бессрочных еврооблигаций AKBHC Perp^ (YTW 8.5%) в случае негативной реакции в акциях".