Фунт ждет сдвига даты Brexit - FxPro

"Британская валюта вчера внутри дня отметилась приростом более чем на 2.4%, а пара GBP/USD переписала максимумы с июня 2018, дойдя до 1.3380, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - После того, как Парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без сделки, фунт достиг максимальных уровней против евро с июня 2017. Таким образом, был отсечен наиболее негативный сценарий беспорядочного Brexit. Со стороны теханализа, фунт все уверенней чувствует себя за рамками торговых диапазонов предыдущих дней. Например, EURGBP преимущественно торгуется ниже 0.8600, отправив пару в диапазон с поддержкой на 0.8350. Однако, как это уже бывало с Brexit, впереди еще слишком много "но" и "если"".

Сегодня вечером парламентарии должны будут принять или отклонить идею сдвига даты Выхода. Наблюдатели предполагают, что большинство выступит в поддержку этого шага, но данное изменение должно быть одобрено еще и со стороны ЕС. Кроме того, возникает вопрос, что именно изменит продление Brexit-агонии еще на два месяца, после почти трех лет переговоров? По мнению эксперта, вряд ли стоит ждать принципиальных изменений: скорее, остается надеяться на уступки.

"Тем не менее, фунт растет, так как помимо того, что отсечен наихудший сценарий беспорядочного выхода, со временем растут шансы повторного референдума. При этом, британские законодатели много раз выказывались против этой идеи. В конечном итоге, именно повторный референдум поможет преодолеть тот тупик, в который Британия сама себя загнала", - заключает аналитик FxPro.