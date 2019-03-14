Инвесторы по каким-то причинам предпочитают покупать ОФЗ исключительно на аукционах - Райффайзенбанк

Итог вчерашнего аукционного дня, по мнению экспертов Райффайзенбанка, можно признать экстремально успешным: Минфину удалось привлечь 91,4 млрд руб. при спросе 145,1 млрд руб., при этом для этого не пришлось предоставлять премию по доходности ко вторичному рынку (как по коротким, так и длинным выпускам).

"Такой успешный аукционный день превосходит результаты большинства (или даже всех) аукционов, когда не было санкционного режима, а нерезиденты активно наращивали позиции, получив доступ к ОФЗ в Euroclear/Clearstream, - указывают аналитики банка. - Однако тогда такой высокий спрос моментально транслировался в снижение доходностей на рынке, сейчас же доходности на вторичном рынке после аукционов или не меняются, или даже растут (так в феврале был рост и в марте пока некоторая стабилизация). Таким образом, инвесторы по каким-то причинам предпочитают покупать ОФЗ исключительно на аукционах, что нетипично: ранее (когда не было угрозы санкций) нерезиденты покупали госбумаги в основном на вторичном рынке. Кроме того, эти покупки не привели к заметному укреплению рубля".

Все эти наблюдения, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, указывают на то, что сейчас на рынке присутствуют некие нетипичные (для рынка ОФЗ) иностранные инвесторы (о том, что это именно иностранные инвесторы, свидетельствуют данные ЦБ РФ о росте их доли в феврале с 24,4% до 25,5% (только вложения нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД), и о том, что покупки осуществляются на первичном рынке). По данным СМИ, например, есть мнение, что венесуэльские инвесторы для защиты своего капитала (в частности, от санкций) могут покупать ОФЗ.

"По-видимому, еще некоторое время (пока эти инвесторы не удовлетворят свои потребности) на рынке будет наблюдаться такой изолированный высокий спрос, не влияющий на котировки вторичного рынка (то есть если будут введены санкции на госдолг, то этот спрос может не воспрепятствовать снижению котировок)", - резюмируют специалисты Райффайзенбанка.