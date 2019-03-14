Продажа Олегом Тиньковым 4,2% акций Тинькофф банка окажет давление на котировки ГДР банка - Альфа-банк

Altoville Holdings, подконтрольный Олегу Тинькову, продал ГДР Tинькофф банка (ТCS) на сумму до $150 млн через ускоренное размещение. Это соответствует примерно 4,2% рыночной капитализации TCS на момент вчерашнего закрытия рынка. Цена сделки составила $18/ГДР, что предполагает дисконт 7% к вчерашней цене закрытия, констатирует эксперт Альфа - банка Евгений Кипнис.

Эксперт напоминает, что в ноябре 2017 г. г-н Тиньков продал примерно 6,6% акций Tинькофф банка почти на тех же ценовых уровнях (цена продажи составила $17,5/ГДР) с дисконтом 11% к цене закрытия рынка в предыдущий день. В марте 2018 г. Baring Vostok продал 1,8% акций по цене $23/ГДР с дисконтом 6%. Вчера ГДР банка закрылись на уровне $19,4, что соответствует коэффициенту P/BV на уровне 3,5x и коэффициенту 2019П P/E на уровне 6,6x (дисконт составляет 13-25% к средним мультипликаторам 2017-2018 гг.). Таким образом, аналитик считает дисконт 7% к вчерашней цене закрытия вполне обоснованным.

"Мы считаем новость НЕГАТИВНОЙ для акций банка, которые, на наш взгляд, сегодня будут находиться пода давлением, - указывает Евгений Кипнис. - Кроме того, продажа доли основателем и мажоритарным акционером банка подтверждает наше мнение о том, что краткосрочные катализаторы роста после ралли бумаг на 25% с начала года весьма ограничены".

"Tинькофф банк 12 марта представил финансовые результаты за 4К18 по МСФО. Чистая прибыль составила 8,1 млрд руб. (+24% г/г) при ROAE 81,2%, что на 3-5% выше нашей оценки и консенсус-прогноза рынка, - отмечает аналитик Альфа-банка. - Совокупная чистая прибыль за 2018 г. выросла на 43% г/г при ROAE 74,7%, что на 4% выше прогноза менеджмента. Улучшение кредитного качества и более низкая в сравнении с ожиданиями стоимость риска были главными источниками сюрприза в части прибыли. Оптимистичный прогноз компании на 2019 г. указывает на то, что наша оценка и консенсус-прогноз по чистой прибыли могут быть повышены на 9-12%, отражая ожидания сильного роста кредитного портфеля на фоне стабильного качества кредитов. Это, на наш взгляд, оправдывает решение компании понизить размер дивидендов с 2К19. Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций банка".

Менеджмент объявил оптимистичный прогноз на 2019 г., предполагающий еще один год сильного роста кредитного портфеля (40% г/г) при практически неизменном качестве кредитов (стоимость риска ожидается на уровне 6-7%). В результате чистая прибыль должна составить как минимум 35 млрд руб. в 2019 г., что предполагает потенциал роста 9-12% к нашей оценке чистой прибыли и консенсус-прогнозу Bloomberg на 2019. Евгений Кипнис считает, что это оправдывает уменьшение дивидендных выплат Tинькофф банка (в свете ужесточения пруденциальных мер ЦБ), чтобы задействовать все возможности для роста. (банк объявил о выплате квартальных дивидендов в размере $0,32 на ГДР (примерно 50% чистой прибыли за 4К18, что соответствует действующей дивидендной политике). Это соответствует дивидендной доходности на уровне 1,7% (6,9% на годовой основе). Дата закрытия реестра намечена на 22 марта, дата отсечения назначена на 20 марта после закрытия рынка).