Евро/рубль выкупают на падении к важному уровню - FxPro

"Текущую позитивную динамику рубля поддерживает повышение котировок глобальных фондовых индексов и усиление позиций нефти. Хотя оба эти фактора в последнее время влияли на рубль весьма косвенно, полностью игнорировать их участники рынка все же не могут. Американский S&P500 переписал накануне максимумы с декабря, прибавив 3,4% за неделю. Еще важнее, что входящие в него акции сумели быстро развернуться к росту после коррекции. Подобную смену настроений в пользу позитива мы наблюдаем и по котировкам нефти. К минимумам 8 марта Brent прибавила 6,2%. Все вместе эти меры позволяют рублю сохранять тренд на рост, хотя технически уже можно говорить об истощении нисходящего движения по EUR/RUB и USD/RUB. При этом торговые объемы USD/RUB иссякают одновременно со снижением курса, отражая стремление участников рынка держаться в стороне от текущего движения. По EUR/RUB, напротив: весьма скромный размах колебаний по итогам дня сопровождается увеличением торговых объемов. Это стоит расценивать как признак стремления игроков продать рубль на локальных максимумах", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.