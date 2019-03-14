Рынок акций РФ утром подрос на нефтяных бумагах вслед за нефтью, индекс МосБиржи сдерживается укреплением рубля

Москва. 14 марта. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов вышел в "плюс" по индексам за счет роста нефтяных бумаг вслед за нефтью, подъем индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2472,4 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1192,34 пункта (+0,3%); динамика основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,5%.

Доллар просел до 65,32 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,2% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Индексы в США в среду выросли вместе с фондовыми площадками Западной Европы, несмотря на высокую неопределенность в связи с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отсутствие значимых сигналов, способных поддержать ралли. Индекс S&P 500 достиг максимума с ноября (2810 пунктов).

В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо". Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю, однако растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,04-0,2%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Темпы роста промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,6%. Вместе с тем уровень безработицы в Китае увеличился до максимума за 2 года - 5,3%. Рост розничных продаж в январе-феврале соответствовал ожиданиям рынка - 8,2% в годовом выражении. Темпы инвестиций в основные активы ускорились с 5,9% до 6,1% и тоже совпали с прогнозом.

Решение британских парламентариев побороться за новое соглашение с Евросоюзом об условиях сотрудничества поддерживает положительное отношение к риску. Отсрочка выхода Великобритании из ЕС (а в идеале отказ от Brexit) видится участникам рынка шансом смягчить торможение роста мировой экономики.

Нефть в четверг дорожает четвертые торги подряд, цены достигли максимума за 4 месяца на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК; Brent на $0,5 выше уровня при закрытии рынка акций в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $68,01 за баррель (+0,7% и +1,3% накануне), апрельская цена WTI - $58,6 за баррель (+0,6% и +2,4% в среду).

Статистика Минэнерго США показала сокращение резервов нефти за неделю на 3,862 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,3 млн баррелей; также сильнее ожиданий снизились запасы бензина.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что позитивные для фондового рынка данные по экономике США (признаки оживления в промышленности при сдержанной инфляции цен производителей) и отказ британского парламента от неконтролируемого выхода страны из состава ЕС (теперь следующим шагом может стать перенос срока Brexit или вынос вопроса на повторный референдум), а также неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США сформировали сравнительно благоприятный внешний фон утром в четверг.

Данные технического анализа допускают возможность движения в направлении уровня 1200 пунктов по индексу РТС, но пока не позволяют диагностировать завершение консолидации. На валютном рынке в начале торгов рубль, вероятно, будет пользоваться поддержкой за счет благоприятной динамики цен на нефть и восстановления спроса на развивающихся рынках, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что для мировых рынков поводом для негатива послужила слабая статистика из Китая по промпроизводству, что в очередной раз подтверждает тезис о замедлении экономики. Что касается российского рынка, то в четверг индекс МосБиржи продолжит проторговывать середину диапазона 2450-2500 пунктов. Уровень поддержки остается достаточно сильным, а поводов для выхода выше 2500 пунктов пока нет. В отсутствие новых новостей по санкциям рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок, где сдерживающим фактором выступит статистика из Китая, в то же время высокие цены на нефть могут оказать некоторую поддержку, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, некоторому ухудшению настроений способствовали данные о замедлении промпроизводстве в Китае и росте безработицы до 5,3% с 4,9%. Накануне Д.Трамп говорил о том, что на переговорах с Китаем наблюдается прогресс, однако позже заявил: "Или мы заключаем отличную сделку, или мы уйдем с переговоров и сохраним тарифы". Естественно, что на рынке отнеслись весьма настороженно к тому, что к середине марта стороны все еще допускают срыв переговоров.

Нефть продолжила рост, тестируя $68 за баррель Brent. Главным спекулятивным поводом роста стала статистика производства сырья - за прошедшую неделю оно снизилось в США на 100 тыс. баррелей (до 12,0 млн б/с). Судя по всему, снижение буровой активности на фоне неблагоприятной ценовой ситуации становится главным фактором, тормозящим рост американской нефтяной отрасли.

Продолжающийся рост котировок нефти является позитивом для российских активов. Сырьевые валюты слабели, но у них нет преимущества высокой ставки как у российского рубля. Поэтому существенного ослабления российской валюты не будет. Индекс МосБиржи продолжит торговаться в коридоре 2450-2500 пунктов, считает аналитик.

В свою очередь, аналитик ГК Forex Club Вадим Коваленко отмечает, что рынки застыли в ожидании того или иного разрешения ситуации с Brexit. После того, как британские парламентарии отвергли сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения, инвесторы ждут решения о переносе даты Brexit. Все это негативно сказывается на настроениях участников рынка, так как неопределенность с Brexit вносит существенный вклад в замедление темпов роста как европейской, так и мировой экономики в целом. Инвесторы нервничают и предпочитают воздерживаться от вложений в рисковые активы до тех пор, пока не появится окончательная ясность четкий план выхода Великобритании из ЕС.

Чем дольше на рынке царит неразбериха, тем более тяжелые последствия это имеет для инвесторов и доставляет серьезные проблемы для участников рынка и бизнеса. При этом последствия нынешнего хаоса будут иметь и отложенный эффект, который проявится не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Вместе с тем решение перенести Brexit на более поздний срок, конечно, во многом успокоит инвесторов, так как даст отсрочку властям для поиска компромисса. Однако совершенно не факт, что они смогут договориться позднее, так как основные противоречия пока так и не разрешены, считает В.Коваленко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+11,9%), акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+7,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,5%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+2,2%).

ПАО "ТГК-1" утром в четверг опубликовало сильный отчет за 2018 год по МСФО: чистая прибыль компании выросла за год на 31,5%, до 10,421 млрд рублей, при росте выручки на 5,5% - до 92,455 млрд рублей. По сообщению пресс-службы "ТГК-1", на рост выручки повлияли такие факторы, как увеличение доходов на рынке электроэнергии и мощности и от поставок тепловой энергии.

Подешевели бумаги ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-22,4%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-7,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,3%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,288 млрд рублей (из них 1,492 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).