Нефтяные котировки могут вырасти до отметок $69-$70/bbl при благоприятном отчете ОПЕК - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть продолжают расти и приближаются к максимальным отметкам с ноября прошлого года. Brent торгуется в районе $68/bbl, WTI достигает уровней $58.6/bbl. Поддержку котировкам оказывают опубликованные вчера вечером данные по коммерческим запасам нефти в США от американского Минэнерго, которые указали на снижение запасов сырой нефти в Штатах на 3.9 mb по результатам прошлой недели. Эти данные подтвердили опубликованный во вторник отчёт Американского института нефти (API), свидетельствовавший о снижении нефтяных запасов. Такая динамика запасов нефти в США является несколько неожиданной, так как согласно опросу Bloomberg аналитики ожидали увидеть рост запасов сырья почти на 3 mb. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на публикацию ежемесячного отчёта ОПЕК в 14:00 (мск). Не исключаем, что нефтяные котировки могут вырасти до отметок $69-$70/bbl, если отчет организации подтвердит эффективность действия заключённой в декабре прошлого года сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи странами-производителями сырья", - комментируют ситуацию на рынке нефти в "Нордеа Банке".