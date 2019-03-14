Рубль на весьма комфортных уровнях после удачных аукционов ОФЗ - "Нордеа Банк"

" Российская валюта утром в четверг торгуется в районе отметки 65.4 в паре с долларом США. Поддержку рублю накануне оказало успешное размещение ОФЗ, в ходе которого Минфин РФ разместил государственные бумаги общим объемом более 90 млрд. рублей. Отметим, что такой объём является рекордным за всю историю проведения аукционов ОФЗ, а успешному размещению государственных бумаг поспособствовал нейтральный внешний фон, отсутствие лимита на предложение облигаций, а также ожидания смягчения риторики от Банка России на заседании 22 марта. Аналогичный эффект поддержки для российской валюты может повториться на аукционе ОФЗ на следующей неделе. Фактором поддержки для российской валюты также выступают растущие цены на нефть, которые вчера обновили максимумы за более чем 3 предыдущих месяца. С учетом сложившегося нейтрального внешнего фона, комфортных цен на нефть и приближающегося налогового периода на следующей неделе рубль может продолжить тестировать максимально крепкие отметки с начала 4 квартала 2018 года", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".