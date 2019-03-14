Краткосрочно рубль сохраняет апсайд - РФПИ

"Рубль вчера продолжил свой медленный, но уверенный рост, укрепившись на 0.3% и достигнув отметки 65.34/USD в течение дня. Можно выделить три основные причины такой динамики. Во-первых, сказалось дальнейшее движение котировок Brent до US$67.60/брл., которое добавляет оптимизма инвесторам в рублевые активы, несмотря на наличие бюджетного правила. Во-вторых, исключительно позитивно завершились аукционы Минфина по размещению ОФЗ с участием нерезидентов, что также стимулировало спрос на рубль. Наконец, доллар продолжил терять позиции по отношению к основным мировым валютам, что поддерживало оптимистичный фон в ЕМ валютах. В то же время, активность на рынке остается пониженной, что, вероятно, связано с неактивностью экспортеров и крупных корпораций в отсутствие четкого понимания дальнейших перспектив рубля. Пессимистичные прогнозы с начала этого года пока не оправдываются. Если смотреть на спекулятивные позиции (данные CFTC), то с 5 февраля по 5 марта их уровень также стабильно держится около 39-41% от общего числа открытых позиций, что является довольно высоким показателем. Волатильность в рубле уверенно снижается. Все это вкупе с сильными фундаментальными показателями России пока нивелирует опасения, связанные с неопределенностью внешних факторов. Их действие прогнозировать невозможно, но краткосрочно рубль сохраняет апсайд", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.