Рубль снижается к доллару и растет к евро на старте торгов

Москва. 14 марта. Доллар США немного растет, евро снижается на "Московской бирже" в четверг утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне небольшого изменения большинства валют emerging markets в ожидании разрешения ситуации относительно условий выхода Великобритании из Евросоюза.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,41-65,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,45 руб./$1 (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 74,05 руб./EUR1 (-4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,5 копейки к уровню закрытия среды, до 69,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,15 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,88 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне результатов очередного голосования британских парламентариев относительно условий Brexit. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо". Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялись на 0,31% - до $67,76 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,21% - до $58,38 за баррель. По итогам прошлой сессии Brent повысилась на 1,32%, WTI - на 2,44%.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.