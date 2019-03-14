Следующей целью роста Brent может выступить круглая отметка $70 за баррель - БКС

В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти снизились на 3,86 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +2,66 млн баррелей. Всего запасы в США составили 449,1 млн баррелей. Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 257 000 б/с до 2,55 млн б/с. Объем импорта снизился на 255 000 б/с - до уровня 6,75 млн б/с.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 4,62 млн баррелей (прогноз -2,53 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 0,38 млн баррелей (прогноз -1,86 млн). Загрузка НПЗ незначительно выросла с 87,5% до 87,6%. Добыча нефти за прошлую неделю снизилась до 12 млн б/с.

Нефтяные котировки отреагировали на статистику активным ростом. Ранее EIA понизило свои прогнозы по росту добычи в США в 2019-2020 г., что усилило позитивные настроения на рынке. Замедление добычи крупнейшего мирового нефтепроизводителя позволяет рассчитывать на меньшее давление на цены со стороны высокого предложения и ожидать более сбалансированного рынка.

Фьючерсы на Brent устойчиво закрепились выше сопротивления $67 за баррель и сформировали пробой "треугольника" в направлении продолжения восходящего тренда. Следующей целью роста может выступить круглая отметка $70 за баррель.

Информационное агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на источники, что США ставят цель по снижению нефтяного экспорта из Ирана до 1 млн б/с. По информации источников, администрация Трампа опасается, что быстрое снижения экспорта до нуля может вызвать скачек цен на нефтяном рынке. Целевой уровень примерно на 250 000 б/с меньше текущих значений экспорта. Точное значение поставок нефти из Ирана определить сложно, так как Исламская республика скрывает свои суда от спутниковых систем слежения.

США, скорее всего, оставят в силе исключения из санкций для большинства импортеров иранской нефти, включая Индию и Китай, отмечает агентство.

В Венесуэле взорвались два резервуара для хранения тяжелой нефти на проекте Petro San Felix. По информации СМИ, пострадавших нет. Президент PDVSA Мануэль Каведо написал в твиттер, что компания стала жертвой "террористических вторжений" политических противников действующей власти.

В то же время отгрузка нефти на танкеры вновь возобновлена после ЧП из-за отключения электроэнергии. Президент страны Николас Мадуро заявил, что причиной длительного отключения стала кибератака на электростанцию "Эль-Гури" и обратился к ООН, России, Китаю, Ирану и Кубе с просьбой помочь в расследовании.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, констатирует И. Галактионов.