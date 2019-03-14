Если спрос со стороны нерезидентов сохранится, то доходности десятилетних ОФЗ могут снизиться до 8,20% годовых. - Промсвязьбанк

Главным событием среды стало размещение Минфином рекордного объема гособлигаций на 91,4 млрд руб. ОФЗ 26209 (3,5 года) были проданы на 34,7 млрд руб. при спросе 61,5 млрд руб., доходность по цене отсечения – 8,02%. ОФЗ 26224 (10 лет) были проданы на 56,7 млрд руб. при спросе 83,5 млрд руб., доходность по цене отсечения – 8,47%.

"При достаточно большом объеме размещения нового госдолга доходность десятилетних ОФЗ по итогам торгов в среду снизилась на 1 б.п. В качестве ключевых факторов успешных результатов аукционов Минфина мы отмечаем спрос со стороны нерезидентов в условиях роста аппетита глобальных инвесторов на риск развивающихся стран, - указывает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Рост цен на нефть выше 67,5 долл. за баррель по Brent и укрепление рубля также способствовали высокой активности покупателей. Из внутренних факторов отметим замедление инфляции, которое не дает поводов для ужесточения монетарной политики, а также комфортный уровень ликвидности у банков".

Кроме того, новый формат проведения аукционов Минфином без фиксированного лимита способствует тому, что спрос на ОФЗ реализуется в большей мере на первичном рынке, а ликвидность вторичного рынка снижается, отмечает аналитик банка.

"Результаты аукционов по размещению ОФЗ продемонстрировали высокий спрос на рублевые облигации, в том числе и на длинном участке кривой. Если спрос со стороны нерезидентов сохранится, то доходности десятилетних ОФЗ могут снизиться до 8,20% годовых. При этом большой план заимствований на текущий год и санкционные риски будут ограничивать потенциал снижения доходности рублевых облигаций", - заключает Дмитрий Монастыршин.