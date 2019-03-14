Весеннее оживление спроса на сырье может привести котировки Brent к уровню 70 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Сильные статданные от Минэнерго США (запасы сырой нефти снизились на 3,9 млн барр., ждали рост на 2,7 млн барр., запасы бензинов сократились на 4,6 млн барр., ждали снижения на 2,5 млн барр.) стали тем самым импульсом для нефти, которая смогла в итоге выйти за верхнюю границу диапазона 65-67 долл./барр. Сегодня и завтра в фокусе отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА, которые будут важны в части оценки ситуации с балансом в преддверии заседания ОПЕК+ в апреле. Довольно слабая статистика по Китаю пока игнорируется рынком нефти. На наш взгляд, при сохранении аппетита к риску и сильных отчетов, а также на весеннем оживлении спроса на сырье нефть может продолжить рост к 70 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова .