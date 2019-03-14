Фактор сarry trade вновь возвращается в формулу прогнозного значения курса российской валюты - "Открытие Брокер"

Рубль укреплялся в течение среды на фоне рекордных размещений ОФЗ. За февраль нерезиденты купили ОФЗ на 46 млрд рублей. На фоне смягчения риторики ведущих центральных банков, вновь становится актуальной высокая доходность рубля. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года в объёме 34,717 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 61,491 млрд при средневзвешенной доходности 8,02%. На втором аукционе были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объёме 56,716 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 83,548 млрд рублей при средневзвешенной ставке 8,47%. Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в II полугодии достаточно высокая, поэтому инвесторы запасаются долговыми бумагами. Также есть смысл для нерезидентов участвовать в текущих размещениях, если американский Конгресс наложит рестрикции на покупку будущих выпусков. Таким образом, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, фактор сarry trade вновь возвращается в формулу прогнозного значения курса российской валюты