Сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать середину диапазона 2450-2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Что касается российского рынка акций, то сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать середину диапазона 2450-2500 пунктов. Уровень поддержи остается достаточно сильным, а поводов для выхода выше 2500 пунктов пока нет. В отсутствии новых новостей по санкциям рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок, где сдерживающим фактором выступит статистика из Китая, в то же время высокие цены на нефть могут оказать некоторую поддержку", - считает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.