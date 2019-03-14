14 марта 2019 года 09:55
Утренние прогнозы: импульс к росту
В четверг аналитики прогнозируют открытие рынка акций в России на положительной территории. Индекс МосБиржи в целом продолжит колебания в устоявшемся диапазоне.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций вчера во второй половине дня отыграл утреннее снижение и даже сумел к закрытию торгов подрасти на 0,1%. Однако принципиально для рынка в целом ничего не изменилось: Индекс МосБиржи продолжает находиться в "боковике" 2450-2500 пунктов. И пока непонятно, в какую сторону из него будет выход. После вчерашнего закрытия российской фондовой секции американские индексы практически не изменились, но фьючерсы на них сегодня с утра падают на 0,2%. Однако этот негатив частично компенсирует нефть, которая потихоньку "подкрадывается" к отметке 68 долларов за баррель. Похоже, что "черное золото", как мы и ожидали, все-таки попробует на прочность отметку 70. На таком внешнем фоне ждем открытия рынка вблизи закрытия среды. Дальнейшее движение будет зависеть исключительно от внешнего фона, но складывается впечатление, что шансов на рост немного больше".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2470 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2490 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Впрочем, продолжающийся рост котировок нефти является позитивом для российских активов. Сырьевые валюты слабели, но у них нет преимущества высокой ставки (как у российского рубля). Поэтому существенного ослабления российской валюты не будет. Индекс МосБиржи продолжит торговаться в коридоре 2450-2500 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Рост цен на энергоносители на мировых площадках уже после закрытия отечественного фондового рынка в среду даст, по нашему мнению, импульс к росту на открытии торгов четверга. Дальнейшая динамика будет зависеть от настроения инвесторов на зарубежных площадках".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Позитивные для фондового рынка данные по экономике США (признаки оживления в промышленности при сдержанной инфляции цен производителей) и отказ британского парламента от неконтролируемого выхода страны из состава ЕС (теперь следующим шагом может стать перенос срока Brexit или вынос вопроса на повторный референдум), а также неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США (на 3,9 млн баррелей за неделю, ожидалось повышение на 2,6 млн баррелей) сформировали сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов. Данные технического анализа допускают возможность движения в направлении уровня 1200 пунктов по индексу РТС, но пока не позволяют диагностировать завершение консолидации.".
Опубликовано: /Финмаркет/
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По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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