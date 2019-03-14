.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сформирован сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов акциями - ИФ "Олма"
.
ГЛАВНОЕ
К концу года годовая инфляция в РФ замедлится до 4,3%
Минэкономразвития ожидает мартовскую инфляцию на уровне 0,3-0,4%. В годовом выражении она ускорится до 5,2-5,4%. Затем ее темпы начнут снижаться и при стабильном рубле к концу года опустятся до 4,3%
 
Великобритания не может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем
Члены Палаты общин Великобритании проголосовали за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем. Эту инициативу, с которой выступила премьер страны Тереза Мэй, поддержали 321 депутатов, 278 выступили против...
 
Определены критерии подозрительных операций с недвижимостью
Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти...
 
Поставщики ждут от торговых сетей смягчения договоров поставки
Поставщики товаров жалуются на крупные розничные сети, что те до сих пор не привели типовые договоры поставки в соответствие с нормами добросовестных практик. Если сети и поставщики не договорятся, в процесс могут вмешаться чиновники, что грозит...
 
14 марта 2019 года 09:47

Сформирован сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов акциями - ИФ "Олма"

"Позитивные для фондового рынка данные по экономике США (признаки оживления в промышленности при сдержанной инфляции цен производителей) и отказ британского парламента от неконтролируемого выхода страны из состава ЕС (теперь следующим шагом может стать перенос срока Brexit или вынос вопроса на повторный референдум), а также неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США (на 3,9 млн баррелей за неделю, ожидалось повышение на 2,6 млн баррелей) сформировали сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов. Данные технического анализа допускают возможность движения в направлении уровня 1200 пунктов по индексу РТС, но пока не позволяют диагностировать завершение консолидации. На валютном рынке в начале торгов курс рубля, вероятно, будет пользоваться поддержкой благоприятной динамики цен на нефть и восстановления спроса на развивающихся рынках, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 марта 2019 года 19:41
Рынок акций РФ в четверг опустился ниже 2460п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти
Москва. 14 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился по индексам вслед за нефтью Brent, не сумевшей развить восходящий импульс выше $68 за баррель, а также на фоне слабой статистки из Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2460 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и "РусАла".    читать дальше
.
14 марта 2019 года 19:33
Рубль стабилен к бивалютной корзине вечером в четверг на ожидании новых стимулов с внешних рынков
Москва. 14 марта. Доллар США немного укрепляется, евро снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков.    читать дальше
.
14 марта 2019 года 19:10
Цены среднесрочных евробондов РФ в четверг слегка подросли, а "длинных" бумаг - немного снизились
Москва. 14 марта. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли, в то время как "длинные" бумаги немного потеряли в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) чуть прибавили в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и небольшому расширению спредов для "длинных" выпусков.    читать дальше
.
14 марта 2019 года 18:37
Оценка риска РФ на долговом и валютном рынках снизилась, что позитивно для российских акций - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 13 марта 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 18:00
Курс фунта остается в центре внимания - Forexite
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 17:38
Нефть реагирует на "бычий" отчет УЭИ США о запасах - Saxo Bank
"Цены на сырую нефть продолжают ползти вверх в ответ на потоке новостей, которые в подавляющем большинстве для них благоприятны, - комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Тревоги об экономическом росте и о перспективах спроса на сырую нефть пока...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 17:07
Свежая статистика подтверждает замедление роста экономики Китая - Julius Baer
Опубликованная в четверг утром свежая статистика по китайской экономике за январь и февраль 2019 года оказалась, по мнению главы экономических исследований Julius Baer Норберта Рюкера, неоднозначной. После небольшого роста в конце прошлого года промпроизводство снизило темпы из-за слабости...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 16:21
Атон поднял оценку GDR Тинькофф банка на 30%, подтвердив рейтинг "выше рынка"
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $22,3 до $29 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг аналитиками был подтвержден. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 16:00
Фондовый рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения - "Открытие Брокер"
"Отечественный рынок пока не имеет мотивации как для роста, так и для акцентированного падения. Поэтому консолидация продолжится. Схожие обстоятельства поддерживают стабильность рубля. Хотя, если бы не риски недружественных действий США, то факторы укрепления существенно могли бы превысить факторы...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 15:40
Рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов с внешних рынков
Москва. 14 марта. Доллар США слегка повышается, евро несколько ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль незначительно повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро и в ожидании новых стимулов с внешних рынков.    читать дальше
.
14 марта 2019 года 15:34
Рынок акций РФ: между растущей нефтью и китайским негативом - БКС
"В четверг российский рынок акций вновь не показывает какого-либо заметного движения, торгуясь вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Более того, с начала недели общая динамика индекса МосБиржи почти нулевая. Очередная порция тревожной статистики поступила из Китая. Хуже ожиданий оказался рост...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 15:11
Если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим более серьёзные распродажи акций - ГК "ФИНАМ"
"В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" снизился ещё на 0,3%, отступив до 2464 пунктов, а валютный РТС просел на 0,25%, до 1186 пунктов. Российские активы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет санкций против РФ, мы увидим...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 14:50
Мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе на фоне политической неопределенности - Julius Baer
В среду вечером Палата представителей британского парламента 321 голосом проголосовала против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Прямо перед голосованием член Лейбористской партии Иветт Купер предложила поправку об отказе от Brexit...    читать дальше
.
14 марта 2019 года 14:08
Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка, не исключаем небольшого давления на выпуск бессрочных еврооблигаций - БКС Глобал Маркетс
Олег Тиньков продал 4.2% ГДР Тинькофф банка через ABB. Это второе размещение бумаг Олегом Тиньковым после IPO TCS в 2013 г., напоминают эксперты БКС Глобал Маркетс. В рамках сделки вчера было продано 4.2% ГДР по цене $18 за бумагу, т.е. с дисконтом 7% к вчерашней цене закрытия, общая стоимость...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.