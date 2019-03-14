Сформирован сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов акциями - ИФ "Олма"

"Позитивные для фондового рынка данные по экономике США (признаки оживления в промышленности при сдержанной инфляции цен производителей) и отказ британского парламента от неконтролируемого выхода страны из состава ЕС (теперь следующим шагом может стать перенос срока Brexit или вынос вопроса на повторный референдум), а также неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США (на 3,9 млн баррелей за неделю, ожидалось повышение на 2,6 млн баррелей) сформировали сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов. Данные технического анализа допускают возможность движения в направлении уровня 1200 пунктов по индексу РТС, но пока не позволяют диагностировать завершение консолидации. На валютном рынке в начале торгов курс рубля, вероятно, будет пользоваться поддержкой благоприятной динамики цен на нефть и восстановления спроса на развивающихся рынках, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.