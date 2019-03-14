Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли в среду вместе с фондовыми площадками Западной Европы, несмотря на высокую неопределенность в связи с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отсутствие значимых сигналов, способных поддержать ралли. Standard & Poor's 500 достиг максимума с ноября. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо". Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг, инвесторов тревожат перспективы ослабления мирового роста, очередным подтверждением которого стали данные о промышленном производстве Китая. Вместе с тем решение британских парламентариев побороться за новое соглашение с Евросоюзом об условиях сотрудничества поддерживает положительное отношение к риску. Отсрочка выхода Великобритании из ЕС (а в идеале отказ от Brexit) видится участником рынка шансом смягчить торможение роста мировой экономики. Сводный индекс региона MSCI потерял 0,3%. Японский Nikkei 225 повысился всего на 0,07%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200. Индийский Sensex прибавил 0,1%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,9%, Shenzhen Composite - на 2%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 снизился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился. Темпы роста промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,6%. Вместе с тем уровень безработицы в Китае увеличился до максимума за 2 года - 5,3%. Рост розничных продаж в январе-феврале соответствовал ожиданиям рынка - 8,2% в годовом выражении. Темпы инвестиций в основные активы ускорились с 5,9% до 6,1% и тоже совпали с прогнозом.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК поднялись на 0,36% - до $67,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже выросли утром на 0,26% - до $58,41за баррель. По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 1,32%, до $67,55 за баррель, WTI - на 2,44%, до $58,26 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей. Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей. Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала почти на треть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,771 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,206 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 марта вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 585,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,26%), "Роснефть-001Р-04" (+0,17%) и "Сбербанк-001-06R" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-05" (-0,49%), "Газпром капитал БО-03" (-0,37%) и "Газпромбанк БО-19" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС банк полностью разместил выпуск субординированных облигаций серии 01СУБ объемом 3,5 млрд рублей. Ставка с 1-10-го купонов установлена на уровне 13% годовых. Купоны полугодовые. Предусмотрена возможность погашения облигаций по усмотрению эмитента. Номинал одной ценной бумаги - 10 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) 13 марта завершил размещение облигаций серии БО-001Р-03 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 59,78% выпуска на сумму 896,7 млн рублей. Сбор заявок на облигации прошел 26-27 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,85% годовых, срок обращения бумаг - 1 год.

ООО "Инвестиционная компания "Фридом финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Размещение выпуска началось 14 февраля. Заем со сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Размещение облигаций осуществлялось эмитентом самостоятельно.

ООО "Лента" 15 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом от 5 млрд до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,7-8,8% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89-8,99% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. Предыдущий раз "Лента" выходила на долговой рынок в мае 2017 года, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей.

ООО "Торговый дом "Мясничий" (Красноярск) планирует начать 15 марта размещение облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Кроме того, по выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 2,85% от номинала будет погашено в даты окончания 26-59-го купонных периодов и 3,10% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купонного периода. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 500 млн рублей. В рамках пятидесятилетней программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.

АО "Тинькофф банк" 26 марта соберет заявки на десятилетние облигации серии 001P-02R объемом 5-7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена оферта через 2 или 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Техническое размещение запланировано на 3 апреля.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила два выпуска облигаций серий 001Р-14 и 001Р-15 на общую сумму 1 млрд рублей. Объем каждого из выпусков составляет по 500 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. У выпусков амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Круг потенциальных приобретателей - Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций). Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По выпуску 26 марта предстоит оферта. Ставка по 6-му купону будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,75%.