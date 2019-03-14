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14 марта 2019 года 09:43

Нефть торгуется у максимума за четыре месяца

Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду вместе с фондовыми площадками Западной Европы, несмотря на высокую неопределенность в связи с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отсутствие значимых сигналов, способных поддержать ралли.

Standard & Poor's 500 достиг максимума с ноября.

В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме заявил, что они "идут очень хорошо".

Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Цены производителей в США выросли в феврале на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 1,9% соответственно.

При этом заказы на производственное оборудование выросли в феврале самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, что было воспринято рынком как сигнал об устойчивости американской экономике и о перспективах сохранения высокой активности.

"В ближайшие несколько дней на мир обрушится волна данных, которая проинформирует о темпах мирового роста. Не в последнюю очередь речь идет о промпроизводстве и розничных продажах в Китае, а также о курсе денежно-кредитной политики Банка Японии", - отметил экономист FirstRand Bank Нема Рамхелаван-Бана.

Акции Boeing Co. подорожали в среду на 0,5%, хотя власти США вслед за регуляторами других стран мира ввели временный запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing-737 Max 8 из-за аварии в Эфиопии.

Цена бумаг American Express увеличилась на 1,6% по итогам торгов. Компания ожидает роста выручки на 8-10% в 2019 году, тогда как консенсус-прогноз на уровне $43,7 млрд подразумевает повышение на 8,2%. Прибыль American Express на акцию, по оценкам руководства, составит от $7,85 до $8,35, консенсус чуть выше - $8,13.

Капитализация Caterpillar Inc. поднялась на 0,8%. Розничные продажи оборудования Caterpillar выросли за три месяца, завершившихся в феврале, на 7% после повышения на 9% в ноябре-январе.

Бумаги дизайнерской компании Vera Bradley Inc. выросли в цене самыми быстрыми темпами за почти два года (+21,8%), поскольку решение постепенно отказаться от больших скидок приносит положительные результаты. Падение сопоставимых продаж в прошлом квартале замедлилось до 11,2% вместо ожидавшихся аналитиками 14,5%. В этом году компания рассчитывает возобновить рост сопоставимых продаж.

Курс ценных бумаг аптечной сети Rite Aid Corp. поднялся на 6,1% после объявления об уходе гендиректора Джона Стэндли и еще двух топ-менеджеров, а также сокращения 400 рабочих мест.

Рыночная стоимость инвесткомпании Oaktree Capital Group LLC подскочила на 12,3% после того, как Brookfield Asset Management объявила о покупке 62% акций Oaktree с премией 12% к цене закрытия во вторник.

Акции ритейлера одежды Express Inc. подешевели на 10,1%. Квартальная прибыль компании превысила прогнозы Уолл-стрит, но выручка и прогнозы на текущий квартал были слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13 марта вырос на 148,23 пункта (0,58%), до 25072,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 19,40 пункта (0,69%), до 2810,92 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось 52,37 пункта (0,69%), до 7643,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, инвесторов тревожат перспективы ослабления мирового роста, очередным подтверждением которого стали данные о промышленном производстве Китая.

Вместе с тем решение британских парламентариев побороться за новое соглашение с Евросоюзом об условиях сотрудничества поддерживает положительное отношение к риску. Отсрочка выхода Великобритании из ЕС (а в идеале отказ от Brexit) видится участником рынка шансом смягчить торможение роста мировой экономики.

Новостей о китайско-американских переговорах не было, однако президент США Дональд Трамп в ходе совещания в Белом доме в среду заявил, что они "идут очень хорошо". При этом он отметил, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

Сводный индекс региона MSCI потерял 0,3%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,9%, Shenzhen Composite - на 2%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 снизился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Темпы роста промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,6%.

Вместе с тем уровень безработицы в Китае увеличился до максимума за 2 года - 5,3%.

Рост розничных продаж в январе-феврале соответствовал ожиданиям рынка - 8,2% в годовом выражении. Темпы инвестиций в основные активы ускорились с 5,9% до 6,1% и тоже совпали с прогнозом.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, тогда как более широкий индекс Topix опустился на 0,2%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%, как и австралийский S&P/ASX 200.

Индийский Sensex повысился на 0,1%.

В материковом Китае лидерами падения стали телекоммуникационные и высокотехнологичные компании, соответствующие отраслевые индексы в Шэньчжэне упали на 5,6% и 3,4%, в Шанхае - на 3,5% и 3,4%.

В Гонконге наибольший вклад в рост индекса внесла нефтегазовая компания CNOOC, акции которой подорожали на 3,9% на фоне повышения цен на нефть Brent и WTI до максимума с ноября. Акции австралийских Santos и Oil Search на этом подорожали на 1,9%.

В Токио лидером падения стала фармкомпания Ishikawa Seisakusho (-11,2%). При этом максимальный подъем - на 22,8% - продемонстрировал разработчик ПО Kubotek.

Вместе с тем акции японской SoftBank подорожали на 1,3% на сообщениях о том, что она может стать ведущим инвесторам в рамках раунда привлечения $1 млрд на разработку беспилотных автомобилей в Uber Technologies.

Акции горнодобывающих компаний растут в цене: BHP прибавила 0,8%, Rio Tinto - 1%, Fortescue Metals - 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК поднялись на $0,28 (0,41%) - до $67,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,15 (на 0,26%) - до $58,41за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до $67,55 за баррель, WTI - на $1,39 (2,44%), до $58,26 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Великобритании. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС. Теперь в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit. Участники рынка рассчитывают, что задержка Brexit приведет к менее пагубным последствиям для мировой экономики.


Опубликовано: /Финмаркет/
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