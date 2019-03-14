У рынка акций шансов на рост немного больше - Алор Брокер

"Российский рынок акций вчера во второй половине дня отыграл утреннее снижение и даже сумел к закрытию торгов подрасти на 0,1%. Однако принципиально для рынка в целом ничего не изменилось: Индекс МосБиржи продолжает находиться в "боковике" 2450-2500 пунктов. И пока непонятно, в какую сторону из него будет выход. После вчерашнего закрытия российской фондовой секции американские индексы практически не изменились, но фьючерсы на них сегодня с утра падают на 0,2%. Однако этот негатив частично компенсирует нефть, которая потихоньку "подкрадывается" к отметке 68 долларов за баррель. Похоже, что "черное золото", как мы и ожидали, все-таки попробует на прочность отметку 70. На таком внешнем фоне ждем открытия рынка вблизи закрытия среды. Дальнейшее движение будет зависеть исключительно от внешнего фона, но складывается впечатление, что шансов на рост немного больше", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.