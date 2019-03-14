Открывать "лонги" по паре доллар-рубль опасно - Алор Брокер

"Рубль прочно укрепился в зоне 65-65,5 за доллар, из которой он неоднократно с октября прошлого года "выстреливал вверх как пробка из бутылки". Однако сейчас открывать "лонги" по паре доллар-рубль опасно. Все уровни когда-нибудь пробиваются. И вполне возможно, что отметка 65 может не устоять в этот раз. Рубль чувствует себя очень сильно прежде всего на хорошем платежном балансе страны и снижении санкционных страхов. А вчера поддержку российская валюта получила от рекордного объема размещения ОФЗ на аукционе Минфина, что подтверждает наличие спроса со стороны нерезидентов на рублевые обязательства. Если отметка 65 будет пробита вниз, рубль быстро может уйти в район 64 хотя бы на закрытии "шортов" по паре доллар-рубль", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.